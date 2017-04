Hauck & Aufhäuser: Michael Bentlage zum Sprecher der Geschäftsleitung ernannt

Frankfurt (ots) - In einer außerordentlichen Hauptversammlung wurde Michael Bentlage (52) mit sofortiger Wirkung zum persönlich haftenden Gesellschafter und Sprecher der Geschäftsleitung von Hauck & Aufhäuser berufen. Michael Bentlage ist seit 2009 Partner bei Hauck & Aufhäuser und in der Geschäftsleitung für die Kerngeschäftsfelder Asset Servicing und Financial Markets verantwortlich.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Michael Bentlage als neuen Sprecher gewinnen konnten, um Hauck & Aufhäuser in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Er wird gemeinsam mit Fosun, dem neuen Mehrheitsaktionär von Hauck & Aufhäuser, die Internationalisierung der Bank vorantreiben und die damit verbundenen neuen Wachstumschancen konsequent nutzen", erklärt Wolfgang Deml, Vorsitzender des Aufsichtsrates. "Michael Bentlage ist ein hervorragender Analytiker, verfügt über eine ausgewiesene fachliche Expertise und zeichnet sich durch Effizienz und Stringenz im operativen Geschäft aus. Unter seiner Verantwortung haben sich die Bereiche Asset Servicing und Investment Banking hervorragend entwickelt. Michael Bentlage leistete einen wesentlichen Beitrag dazu, dass die Privatbank heute ein Vermögen von rund 50 Milliarden Euro verwaltet."

Bentlage ist diplomierter Wirtschaftsmathematiker. Vor seiner Tätigkeit bei Hauck & Aufhäuser war er von 2002 an Mitglied der Geschäftsführung der BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft, davor von 2000 bis 2002 Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von Activest Investment. Von 1994 bis 1997 war er bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank tätig, unter anderem als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Seinen beruflichen Werdegang begann Michael Bentlage bei Trinkaus Capital Management in Düsseldorf, woran sich 1992 eine Tätigkeit bei der Allianz KAG in München anschloss.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers kann auf eine 221 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser schlossen sich 1998 zusammen. Der Partnerkreis der Bank besteht aus dem Sprecher Michael Bentlage sowie Jochen Lucht und Stephan Rupprecht. Hauck & Aufhäuser versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.

Die Bank mit Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf und Köln konzentriert sich auf die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland und Luxemburg sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Im Vordergrund der Geschäftstätigkeit steht die ganzheitliche und persönliche Beratung, auf deren Basis individuelle Lösungen entwickelt werden.

