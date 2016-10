Heiße Weihnacht! FUN FACTORY feiert das Fest der Lust & Liebe mit einer TOYBOX voller Leidenschaft

Bremen (ots) - Alle Jahre wieder!? Schon lange zelebrieren viele Paare ganz ohne Konventionen ihr Weihnachtsfest. Familienessen, Tannenbaum, besinnliches Beisammensein ist nicht mehr jedermanns Geschmack. FUN FACTORY überrascht mit einer Geschenkbox, designt von Karim Rashid, die extra viel Lust für das Fest der Liebe bringt. FUN FACTORY ermöglicht allen Liebenden die schönste Zeit des Jahres genauso zu zelebrieren, wie er oder sie es möchte. Mit der "TOYBOX full of Passion", designt vom New Yorker Stardesigner Karim Rashid anlässlich des 20. Geburtstags der FUN FACTORY, können sowohl Singles als auch Paare sich oder ihre Liebsten perfekt beschenken. Die Box lässt der Fantasie freien Lauf, ganz individuell befüllt zu werden.

Winter-Romance

Die gemeinsame Weihnachtszeit ist voll von magischen und emotionalen Momenten. Romantiker finden in der Vielfalt von FUN FACTORY ihre Lieblingsprodukte, welche die Zeit zu zweit ganz kostbar machen. Vibratoren wie CALICE und AMORINO stimulieren auf elegante und sexy Weise und machen jeden Abend zu zweit perfekt. Weitere verführerische Tipps für die heiße Bescherung? Einfach noch ein paar Pralinen, Kerzen, Massageöl und sexy Nachtwäsche mit in die TOYBOX legen.

Für das perfekte Massageöl ist ein Blick in das Sortiment von YESforLOV genau das Richtige. Die Produkte der hochwertigen Intimkosmetik aus Paris sorgen für lustvolle Eleganz und prickelnde Erotik im Alltag.

Hot Christmas Adventure

Mit dieser Box wird die besinnliche Weihnachtszeit zur sinnlichen Liebeszeit. Abenteuerlustige genießen das Spontane, Ungeplante und wollen sich immer wieder gegenseitig überraschen. Für diese Paare weiß FUN FACTORY genau, was in der "TOYBOX full of Passion" nicht fehlen darf: Für heißen Sex sorgt der starke Vibrator MiSS Bi, der exklusiv in einer limitierten BLACK LINE erhältlich ist. Auch der kraftvolle Vibrator LADY Bi verwöhnt gekonnt. Extrastimulation bringt BOOTIE, ein Analplug für wilde Nächte. Komplettieren können Experimentierfreudige ihre Box mit Reizwäsche, Gleitgel, Champagner und einer Augenmaske. Auch bei der Wahl für die richtige Augenmaske, sollte man sich beim französischen Label YESforLOV genauer umsehen. Sexy Erlebnisse sind so garantiert.

Single Bell, Single Bell

Volle Freiheit zu jeder Jahreszeit genießen: Single Ladies wissen was sie wollen. Sie bestücken ihre TOYBOX mit vielseitigen Toys wie dem Aufliegevibrator LAYA II, dem Klassiker PATCHY PAUL oder dem neuen Vibrator CAYONA. Spannenden Verwöhn-Momenten ganz mit sich allein steht somit nichts mehr im Wege. Ausgewählte Extras wie Badezusatz, gute Musik und erotische Literatur sind das besondere Geschenk für sich selbst.

Die TOYBOX von Karim Rashid, im gleichen vibrierenden Design wie auch schon die limitierte TOYBAG, ist nicht nur die ideale Geschenkbox, sondern auch perfekt, um Privates privat zu halten - zu jederzeit können alle Lieblingstoys diskret versteckt werden. Außerdem kann man durch einen Schlitz an der Seite seine Toys auch ganz diskret darin aufladen.

Alle Elemente für die "TOYBOX full of Passion" sind erhältlich in den FUN FACTORY Stores in Bremen, Berlin und München. Die limitierte TOYBOX gibt es ab einem Einkaufswert von 89,90EUR gratis dazu oder ist als Einzelstück für 29,90 EUR erhältlich. Zusammen mit allen Toys ist sie in den Stores oder online auf www.funfactory.com und bei allen teilnehmenden FUN FACTORY-Handelspartnern erhältlich.

Über Karim Rashid:

Karim Rashid, bekannt als der "Popstar der Designwelt", ist für seine organische, futuristische und bunt-dynamische Formsprache bekannt. Mit rund 300 Designawards und 3000 Designarbeiten in über 40 Ländern gehört er mit zu den Designikonen unserer Epoche. Seine Arbeiten in den Bereichen Interior, Fashion, Furniture oder Packaging realisierte er unter anderem für Swarovski, Kenzo, Acme oder Asus. Die langjährige Zusammenarbeit mit der FUN FACTORY wird in diesem Jahr mit dem limitierten TOYBAG bereichert. http://karimrashid.com/

Über die FUN FACTORY GmbH:

Die FUN FACTORY, einer der größten Hersteller von ästhetischen und stilvollen Lovetoys aus Silikon in Europa, hat ihren Firmensitz in Bremen direkt an der Weser. Von der ersten Zeichnung, über das Design und die technische Umsetzung bis zur Fertigung der Toys - die Trends und Neuheiten der Branche sind und bleiben "Made in Germany" und kommen direkt aus der Hansestadt. Hier wurde 1996 die FUN FACTORY GmbH von Dirk Bauer und Michael Pahl gegründet. 2003 entstand das erste Tochterunternehmen der FUN FACTORY in den USA. Heute verfügt das Unternehmen über 120 Mitarbeiter und beglückt mit seinen Produkten Kunden auf der ganzen Welt.

