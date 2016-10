Bremen (ots) - 1. Die FUN FACTORY stellt Erotikartikel für den weltweiten Markt im norddeutschen Bremen her.

2. Happy Birthday: Die FUN FACTORY GmbH wurde 1996 von Dirk Bauer und Michael Pahl gegründet und feiert 2016 ihr 20-jähriges Jubiläum.

3. Das erste Tochterunternehmen der FUN FACTORY entstand 2003 in den USA.

4. Weltweit arbeiten für die FUN FACTORY 150 Kolleginnen und Kollegen in Bremen, Berlin, München und Los Angeles. Der Hauptsitz in Bremen mit Produktion, Lager, Versand, Entwicklung und Verwaltung hat eine Gesamtfläche von über 13.000 Quadratmetern.

5. Made in Germany. FUN FACTORY produziert nur vor Ort in Bremen: Von der ersten Zeichnung, über das Design und die technische Umsetzung bis hin zur Fertigung und Versendung der Toys.

6. Die FUN FACTORY verkauft weltweit an Partner und Einzelhändler: die Händler vertreiben die Sextoys über ihren stationären Handel oder Onlineshops.

7. FUN FACTORY erleben: Die erotische Marke hat eigene Flagship Stores in Berlin, Bremen und München.

8. ER STÖSST - seit 2012 begeistert der neuartige Pulsator STRONIC die Kunden in aller Welt - das innovative Toy imitiert die Stoßbewegung des Mannes beim Sex und sorgt so für eine ganz intensive, tiefe Stimulation.

9. Insgesamt werden am Tag durchschnittlich 3.000 Sextoys in der FUN FACTORY hergestellt, an Tagen mit besonders hoher Nachfrage auch gerne doppelt so viele.

10. Die Produkte der FUN FACTORY werden weltweit vertrieben. 40% in der EU, 30 % in Amerika und 30 % nach China, Australien, Russland und dem Rest der Welt.

11. Klassiker kommen nie aus der Mode: das Firmenmaskottchen PATCHY PAUL ist Bestseller der Firma - europaweit. Seit vielen Jahren ist der wasserdichte Vibrator das Gesicht der FUN FACTORY.

12. Alle FUN FACTORY-Toys sind seit 1996 aus medizinischem Silikon gefertigt - absolut körperfreundlich, hypoallergen und zudem wasserdicht.

13. Einer für alle: das CLICK'N'CHARGE-System der FUN FACTORY - ein Magnet-Stecker für alle wieder aufladbaren Toys - für Spaß, der einfach nie zu Ende ist.

14. Vorreiter: Der Vibrator DELIGHT gewann im Jahr 2008 den renommierten "Red Dot Design Award". Als erstes Sextoy weltweit!

15. Ausgezeichnete, preisgekrönte Höhepunkte. Ästhetische und innovative Produkte: Die Vibratoren DELIGHT und FLASH und die Liebeskugeln SMARTBALLS wurden 2010 mit dem "iF product design award" ausgezeichnet, das Männer-Toy COBRA LIBRE mit dem amerikanischen "Good Design Award".

16. In diesem Jahr wurde die komplette G5-Vibratoren Reihe mit dem "Red Dot Design Award 2016" ausgezeichnet.

17. Um den Kunden preisverdächtige Höhepunkte zu garantieren, sind die Ansprüche an das Design hoch: Die FUN FACTORY arbeitet mit internationalen Designern und Künstlern wie Karim Rashid oder Boris Hoppeck zusammen.

18. Ökologisch top: Pro Jahr spart die FUN FACTORY etwa 40 Tonnen an Ressourcen durch umfassende Recyclingmaßnahmen.

19. Das Leben ist bunt: die FUN FACTORY kann auf ein Sortiment von über 40 Silikonfarben zurückgreifen - Sonderfarben gibt's bei Bestellungen ab mehreren 100 Stück pro Toy!

20. Für mehr Lust statt Frust! Rund ein Drittel der Befragten einer repräsentativen Umfrage in Deutschland, Frankreich und in den USA wünscht sich mehr Abwechslung im Liebesleben: die FUN FACTORY bietet 150 verschiedene Produkte an.

