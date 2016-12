Adventskonzert des Musikkorps der Bundeswehr zugunsten des Soldatenhilfswerks

ein Dokument zum Download

Bonn (ots) - Der Generalinspekteur der Bundeswehr lädt zum traditionellen Adventskonzert in der Bonner Kreuzkirche ein

Die Kreuzkirche in Bonn steht heute am 5. Dezember ab 19.00 Uhr wieder ganz im Zeichen der Unterstützung für das Soldatenhilfswerk der Bundeswehr. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Volker Wieker, lädt an diesem Abend zum traditionellen Adventskonzert ein. Neben Angehörigen der Bundeswehr sind auch zivile Besucherinnen und Besucher aus Stadt und Land eingeladen. Der Eintritt für dieses Konzert ist frei, Spenden zugunsten des Soldatenhilfswerks der Bundeswehr sind herzlich willkommen.

Das Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg unter der Leitung von Oberstleutnant Christoph Scheibling wird alle Gäste mit besinnlichen und weihnachtlich-winterlichen Melodien auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Das Soldatenhilfswerk der Bundeswehr leistet seit fast 60 Jahren im Sinne der Kameradschaftshilfe schnelle und unbürokratische Hilfe für Soldatinnen und Soldaten, die unverschuldet in Not geraten sind. Solche Hilfen können bei Todesfällen von Soldatinnen und Soldaten im und außer Dienst auch deren Familienangehörigen gewährt werden.

Voraussetzung für die Hilfeleistung sind Spenden aus allen Teilen der Truppe sowie der Gesellschaft, zum Beispiel anlässlich solcher Benefizkonzerte wie diesem Adventskonzert. So hat das Soldatenhilfswerk alleine im Jahr 2016 bis Ende Oktober unbürokratisch und schnell über 240.400 Euro an Soldaten und ihre Angehörigen ausgezahlt.

