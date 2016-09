Fritz Wepper, Michaela May, Uwe Ochsenknecht, Sven Martinek und Detlef Bothe ab Samstag in packender Serienkiller-Doku "Protokolle des Bösen" auf A&E

Fritz Wepper, Uwe Ochsenknecht, Michaela May, Sven Martinek, Detlef Bothe (v.l.n.r.) und Profiler Stephan Harbort (unten) in packender Serienkiller-Doku "Protokolle des Bösen" des TV-Senders A&E. Ab dem 24. September sind die fünf halbstündigen Folgen der deutschen Eigenproduktion "Protokolle des Bösen" immer samstags um 21.50 Uhr als ... Bild-Infos Download

München (ots) -

- Profiler Stephan Harbort interviewte 50 deutsche Serienmörder; fünf dieser Gespräche werden in "Protokolle des Bösen" nachgestellt, die bekannten Schauspieler übernehmen die Rollen der Killer - TV-Weltpremiere ab 24. September immer samstags um 21.50 Uhr auf A&E - Pay-TV-Kunden von Sky und Vodafone können die Folgen der Reihe auch per Video-on-Demand abrufen

Der TV-Sender A&E startet am kommenden Samstag, 24. September, das packende True-Crime-Format "Protokolle des Bösen". Die TV-Weltpremiere der fünf halbstündigen Folgen ist immer wöchentlich um 21.50 Uhr auf A&E zu sehen.

Im Mittelpunkt stehen Interviews mit deutschen Serienmördern, die der Profiler, Kriminalist und Autor Stephan Harbort in Justizvollzugsanstalten und psychiatrischen Einrichtungen führte, um herauszufinden, warum Menschen zu Mördern werden. In jeder Folge stellt A&E jeweils eines von Harborts Gesprächen nach, in einer weiteren Erzählebene analysiert der Profiler das Tatmuster der einzelnen Mörder nach kriminologischen sowie psychologischen Gesichtspunkten.

Inhalt der als Kammerspiel inszenierten Interviews zwischen Stephan Harbort und den Serienkillern ist die soziale Vorgeschichte der Täter, ihre Gefühlslage während der Taten und ihre etwaige Sicht auf Reue und Schuld. Während Harbort in seiner Rolle des Kriminalisten und Interviewers bleibt, spielen die bekannten TV- und Film-Stars Fritz Wepper, Michaela May, Uwe Ochsenknecht, Sven Martinek und Detlef Bothe die Killer.

A&E realisierte "Protokolle des Bösen" in Zusammenarbeit mit Shinyside Media ("Echtzeit", "Auf und davon - Mein Auslandstagebuch"). Auf Senderseite war Emanuel Rotstein, Director Production von A&E und dem Schwestersender HISTORY, für die Produktion verantwortlich. Er setzte für A+E Networks Germany bereits preisgekrönte Dokumentationen wie "Die Befreier" und "Der elfte Tag" sowie Factual-Entertainment-Formate wie "Rost'n'Roll" und "Alexander Hartmann - Reality Hacker" um. Auf Seiten der Produktionsfirma zeichnete Matthias Lange als Ausführender Produzent verantwortlich, die Regie führte Uwe Greiner.

Dr. Andreas Weinek, Geschäftsführer von A+E Networks Germany: "Mit 'Protokolle des Bösen' zeigen wir einmal mehr, dass Fernsehen jenseits des Mainstream TV seinem Anspruch gerecht wird."

"Mit 'Protokolle des Bösen' brechen wir die üblichen Erzählmuster im Crime-Genre auf. Wir zeigen kein Reenactment der blutigen Taten, sondern steigen ein in die schockierende und verstörende Gefühlswelt der Mörderinnen und Mörder, die von einem erstklassigen Cast verkörpert werden. So etwas hat es im deutschen Fernsehen noch nicht gegeben", so Produzent Emanuel Rotstein.

Kunden von Sky und Vodafone können alle Folgen von "Protokolle des Bösen" im Anschluss an die TV-Ausstrahlung über die Video-on-Demand-Portale der Anbieter (Sky Go und Sky On Demand bzw. Select Video von Vodafone) abrufen.

"Protokolle des Bösen" ist die zweite Eigenproduktion des im Herbst 2014 im deutschsprachigen Raum gestarteten Senders A&E. Sie wird ab dem 24. September 2016 immer samstags um 21.50 Uhr als TV-Weltpremiere exklusiv auf A&E zu sehen sein.

Weitere Informationen zum TV-Sender A&E und zum Format gibt es unter ae-tv.de/protokolle und facebook.com/aetvdeutschland

Die TV-Weltpremieren von "Protokolle des Bösen" im Überblick: Episode 1: "Protokolle des Bösen: Uwe Ochsenknecht spielt den Oma-Killer" am 24.9. um 21.50 Uhr Episode 2: "Protokolle des Bösen: Sven Martinek spielt den Psycho" am 1.10. um 21.50 Uhr Episode 3: "Protokolle des Bösen: Michaela May spielt den Todesengel" am 8.10. um 21.50 Uhr Episode 4: "Protokolle des Bösen: Detlef Bothe spielt den Sexmörder" am 15.10. um 21.50 Uhr Episode 5: "Protokolle des Bösen: Fritz Wepper spielt die Bestie" am 22.10. um 21.50 Uhr

Über A&E:

A&E zeigt rund um die Uhr innovatives Reallife Dokutainment - echte Originale und deren ungewöhnliche Erlebnisse und Lebensentwürfe. Das Programm verbindet fesselnde Familiengeschichten, spannende Deals, gefährliche Crime-Formate und Serien, die die Grenze der menschlichen Wahrnehmung überschreiten, zu einem facettenreichen Entertainment-Erlebnis. A&E wird weltweit in mehr als 160 Millionen Haushalten in über 75 Ländern empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird der nichtfiktionale digitale Sender als Joint Venture aus A+E Networks und NBC Universal Global Networks Deutschland betrieben und vermarktet. Die Verbreitung erfolgt über Kabel, Satellit, IP- und Mobil-TV. A&E kann über Sky, Vodafone, Unitymedia, M7, Telekom, Primacom, A1, Hutchinson 3G, UPC Cablecom, Suissedigital und UPC Austria bezogen werden. Weitere Informationen zum Empfang gibt es unter ae-tv.de, ae-tv.at und ae-tv.ch.

Pressekontakt:

Original-Content von: A&E, übermittelt durch news aktuell