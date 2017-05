Kuriositäten der Unterwassertierwelt/Sea Life Deutschland lädt an allen acht Standorten zu den Forscherabenteuern ein - zahlreiche Mitmachaktionen und interaktive Spiele

Ein Audio

Hamburg (ots) - MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN

Anmoderation:

Wussten Sie, dass manche Haie Eier legen oder bei welcher Tierart das Männchen die Kinder bekommt? Wenn es Ihnen gerade so geht wir mir und Sie keine Ahnung haben, dann sollten wir alle schleunigst ins Sea Life gehen. Dort finden in den kommenden Wochen die Forscher-Abenteuer statt. Jeder kleine und große Besucher erfährt dabei nicht nur unglaublich viel Spannendes über die atemberaubende Unterwasserwelt und deren Meeresbewohner, sondern darf sich auch mal selbst als Aquarist versuchen. Zum Beispiel die Temperaturen im Becken testen. Außerdem werden regelmäßig die Salzgehalte gemessen und überprüft. Biologe Arndt Hadamek erklärt, wie das funktioniert:

O-Ton Arndt Hadamek

Für den Salzgehalt haben wir Messgeräte, da habe ich eine kleine Elektrode, die halte ich ins Wasser, das sieht ähnlich aus wie ein Fieberthermometer. Auf einer Anzeige kann ich dann sehen, wieviel Salz im Wasser ist und dann weiß ich: Das ist super so oder ich muss noch ein bisschen Salz dazugeben, damit die Tiere sich wohlfühlen im Wasser. Das kann man messen. (0:20)

Jeder SEA LIFE-Bewohner hat natürlich seine eigenen Ansprüche an das Wasser. Im warmen tropischen Salzwasser sind zum Beispiel die Seepferdchen zuhause. Sie sehen nicht nur unglaublich putzig aus, sie weisen auch noch eine Besonderheit auf: Bei ihnen bekommen nämlich die Männchen den Nachwuchs.

O-Ton Arndt Hadamek

Die Seepferdchen-Männer haben vorne auf dem Bauch einen kleinen Rucksack mit einer Öffnung drin. Da kommen dann die Eier rein, die befruchtet das Männchen da drin. Und wenn die Jungtiere schlüpfen, dann lässt er sie vorne wieder raus. (0:10)

Auch viele andere Meeresbewohner können während der Forscher-Abenteuer noch näher als sonst erlebt werden. Beispielsweise erklärt Aquarist Arndt Hadamek den Besuchern, warum Clownfische in Anemonen leben, obwohl diese giftig sind, oder wieso die Meeresströmung so wichtig für Quallen ist. Der kleine Besucher Emil ist vor allem von den Hai-Eiern ganz angetan. Jeder Besucher kann die leeren Hai-Hüllen der schon geschlüpften Tiere im Berührungsbecken selbst erfühlen.

O-Ton Gespräch Emil und Arndt Hadamek

Arndt: Siehst Du, was wir da vorne liegen haben? Emil: Das sind Hai-Eier. Arndt: Genau, dieses gedrehte Ei ist ein Zebra-Stierkopf-Ei. Das kannst Du auch einmal anfassen. Emil: Oh, sehr viel Wasser. Arndt: Das ist viel Wasser drin, ja. Und wie fühlt sich das an? Emil: Wie eine Schnecke. Arndt: Genau, wie eine Schnecke. Emil: Wie eine runde Schnecke. Das sieht aus, wie ein Kreisel. Arndt: Wie ein Kreisel, genau oder wie ein kleiner Bohrer, wie eine Bohrmaschine. Da bleiben die Jungtiere ein halbes Jahr oder teilweise noch länger, bis sie ausschlüpfen. (0:25)

Da macht nicht nur der fünfjährige Emil große Augen. Auch Tante Anne, die ihren Neffen zum Forscherabenteuer begleitet hat, ist begeistert und hat noch jede Menge gelernt:

O-Ton Tante Anne

Mir hat es heute richtig gut gefallen. Wir waren schon öfter hier. Ich fand es vor allem spannend, viel über die Tiere zu lernen, herauszufinden was es Neues gibt und auch zum Bespiel herauszufinden, dass manche Bewohner Vegetarier sind, was ich gar nicht vermutet hatte. Man lernt extrem viel Dazu und das macht es wiederum spannend. (0:15)

Abmoderation:

Mehr erfahren über Krake, Seepferdchen, Haie und Co - bei den Forscherabenteuern in den acht Sea Life Aquarien in Deutschland lernen Jung und Alt noch bis Ende Juli erstaunliches über die Unterwasserwelt und deren faszinierende Bewohner. Interaktiv mit mobilen Kameras, Lupen und Thermometern geht es auf Entdecker-Tour.

