BioPharma made in Germany: AbbVie launcht Newsroom news.abbvie.de

Researcher scrutinizing test tubes in laboratory --- Image by © Frederic Cirou/PhotoAlto/Corbis / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/112983 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/AbbVie Deutschland GmbH & Co KG/Frederic Cirou" Bild-Infos Download

Wiesbaden (ots) - Im brandneuen Newsroom des forschenden BioPharma-Unternehmens AbbVie Deutschland finden sich ab sofort alle Neuigkeiten rund um die Themen Gesundheit, Forschung und Entwicklung. Der Newsroom news.abbvie.de bündelt Pressemitteilungen, Bilder und Videos des Unternehmens und bietet per Abo die Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben.

"In Deutschland arbeiten ca. 2.600 Mitarbeiter daran, innovative Therapien zu erforschen, zu entwickeln und bereitzustellen", sagt Dr. Patrick Horber, Geschäftsführer bei AbbVie Deutschland. "Mit dem Newsroom möchten wir noch anschaulicher machen, woran wir arbeiten und was uns bewegt".

Das Portal bietet eine Abo-Funktion: Interessierte Besucher des Newsrooms können sich für E-Mail-Benachrichtigungen anmelden und werden immer informiert, wenn ein neuer Beitrag im Newsroom veröffentlicht wird.

Schauen Sie gerne vorbei! Wo anfangen? Wie wäre es mit einer den beliebtesten Wissenschafts-Geschichten:

Auf den Spuren des Genoms - Schatzsuche in Irland http://bit.ly/2qbNOOz

Protein Engineering: In fünf Schritten zur zielgenauen Therapie http://bit.ly/2qJWDSg

Wissenschaftl. Kooperationen: Turbo für die Arzneimittelforschung http://bit.ly/2qPLaBh

Knäuel entwirren - Herausforderung Alzheimerforschung http://bit.ly/2rvPnL1

AbbVie (NYSE:ABBV) ist ein globales, forschendes BioPharma-Unternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Therapien für einige der komplexesten und schwerwiegendsten Erkrankungen der Welt verschrieben hat. Mission des Unternehmens ist es, mit seiner Expertise, seinen engagierten Mitarbeitern und seinem Innovationsanspruch die Behandlungsmöglichkeiten in vier Therapiegebieten deutlich zu verbessern: Immunologie, Onkologie, Virologie und Neurowissenschaften. In mehr als 75 Ländern arbeiten AbbVie-Mitarbeiter jeden Tag daran, die Gesundheitsversorgung für Menschen auf der ganzen Welt voranzutreiben. In Deutschland ist AbbVie an seinem Hauptsitz in Wiesbaden und seinem Forschungs- und Produktionsstandort in Ludwigshafen vertreten. Insgesamt beschäftigt AbbVie Deutschland rund 2.600 Mitarbeiter. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abbvie.com und www.abbvie.de. Folgen Sie @abbvie_de auf Twitter oder besuchen Sie unsere Profile auf Facebook oder LinkedIn.

Pressekontakt:

Original-Content von: AbbVie Deutschland GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell