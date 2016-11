Berlin (ots) - Einladung zum Pressegespräch: Gebührenspirale in der PKV - So können sich Versicherte gegen höhere Beiträge wehren

am Donnerstag, den 1. Dezember 2016 um 10 Uhr in der Finanztip-Redaktion oder virtuelle Teilnahme via Online-Konferenz

Sehr geehrte Damen und Herren,

viele der knapp 9 Millionen privat Krankenversicherten bekommen derzeit unangenehme Post: Sie sollen für ihre Krankenversicherung im nächsten Jahr teilweise deutlich mehr bezahlen. In ersten Presseberichten ist bereits von 20 Prozent und mehr die Rede. Das Verbraucherportal Finanztip hat deshalb bei den PKV-Versicherern nachgefragt, was genau auf die Versicherten in 2017 zukommt.

Dabei haben die Experten untersucht welche Möglichkeiten Betroffene haben, sich gegen die Beitragserhöhung zu wehren, und wie private Krankenversicherungen ihrer Pflicht nachkommen, Kunden über die Möglichkeit eines Tarifwechsels zu informieren. Die Ergebnisse möchten wir Ihnen gerne vorstellen. Daher laden wir Sie herzlich ein zu unserem Pressegespräch am

Donnerstag, den 1. Dezember 2016, um 10 Uhr

in den Redaktionsräumen von Finanztip Hasenheide 54, 2. Innenhof Dachgeschoss, 10967 Berlin

oder zur virtuellen Teilnahme via Online-Konferenz

mit

- Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztip

Bitte melden Sie sich für das Pressegespräch in den Finanztip-Redaktionsräumen oder für die die Teilnahme an der Online-Konferenz bis zum 28. November per E-Mail an unter presse@finanztip.de. Für Rückfragen stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung unter 030 / 220 56 09 - 80. Wir freuen uns über Ihr Interesse und auf Ihre Teilnahme!

Mit besten Grüßen

Marcus Drost Leiter Unternehmenskommunikation

Über Finanztip

Finanztip ist das führende gemeinnützige Verbraucherportal für Finanzen in Deutschland. Wir wollen Verbraucher befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers und bieten praktische Handlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosen Angebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als 200.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und das Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind: von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus können sich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchern austauschen.

Täglich neue Tipps auf Facebook (https://www.facebook.com/Finanztip), Twitter (https://twitter.com/Finanztip) und Xing (http://ots.de/bVYI7)

Pressekontakt:

Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell