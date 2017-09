CEWE kürt Sieger von weltgrößtem Fotowettbewerb "Our world is beautiful"

1 weiterer Medieninhalt

Janne Kahila aus Finnland gewann mit seinem Foto "Cliffs of Kallur" den weltgrößten Fotowettbewerb "Our world is beautiful". Die Jury hat vor allem beeindruckt, dass Janne Kahila das gestalterische und technische Kunststück gelungen ist, eine überwältigende Landschaft mit fotografischen Mitteln zu einem Foto zu verdichten, das die ... Bild-Infos Download

Oldenburg / Leipzig (ots) - Die Gewinner des weltgrößten offenen Fotowettbewerbs 2017 "Our world is beautiful" wurden am Freitag, den 22. September im Deutschen Fotomuseum Markkleeberg bei Leipzig gekürt. Bei dem Wettbewerb des führenden Fotofinishers und Kommerziellen Online-Druckpartners CEWE reichten über 22.000 Teilnehmer mehr als 183.000 Fotos ein. Unter dieser Vielzahl an einzigartigen Motiven setzte sich der Finne Janne Kahila mit seinem Foto von den Färöer-Inseln durch und gewann damit den CEWE Photo Award.

Die Teilnehmer konnten Fotos in den Kategorien "Sport", "Menschen", "Landschaften", "Architektur", "Verkehr und Infrastruktur" sowie "Natur" einreichen. "Hier hat uns höchstes internationales Niveau erreicht", zeigte sich die achtköpfige Jury beeindruckt von der Qualität aller Einsendungen. Vor Ort ehrte Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender bei CEWE, die sechs Kategoriegewinner und überreichte dem Gesamtsieger den CEWE Photo Award. Jeder von ihnen überzeugte durch seine individuelle Sicht auf die Schönheit der Welt. Janne Kahila hat aus Sicht der Jury mit seinem Foto das Motto des Wettbewerbs hundertprozentig getroffen: Es führt einem durch die faszinierenden Gegensätze von Land und Meer sowie Licht und Schatten die Schönheit der Welt vor Augen. Nur eine kleine Kapelle auf einer Hügelspitze zeugt vom Einfluss des Menschen in einer ansonsten unberührten Natur. Der Finne selbst sagt zu seinem Foto: "Wir alle haben irgendwo auf der Erde Lieblingsplätze, an denen wir besonders gerne sind. Für mich ist so ein Platz die Spitze der Kalsoy-Insel auf den Färöer Inseln."

Im Zuge der Siegerehrung wurde die Ausstellung "Our world is beautiful" eröffnet, welche noch bis zum 30. Dezember 2017 im Deutschen Fotomuseum zu sehen ist. 2018 geht "Our world is beautiful" in die nächste Runde. Interessierte bleiben unter www.cewe-fotobuch.de/wettbewerbe/fotowettbewerbe.html auf dem Laufenden.

Weitere Infos unter http://company.cewe.de/de/presse/pressemitteilungen.html.

