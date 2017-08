Unterföhring (ots) - Von "Gintama" über "Naruto" bis "Hunter X Hunter": ProSieben MAXX hat sich ein exklusives Anime-Serien- und Spielfilmpaket von KSM Anime, einem Label der KSM GmbH, gesichert. Neben den exklusiven Free-TV-Rechten an der erfolgreichen japanischen Anime-Serie "Hunter X Hunter" - ab 2018 auf ProSieben MAXX - beinhaltet der Programm-Deal zahlreiche Spielfilm-Lizenzen in deutscher Erstausstrahlung, darunter die komplette "Naruto"-Movie-Reihe, die "Hunter X Hunter"- und die "Gintama"-Filme.

ProSieben MAXX-Senderchef Daniel Rosemann: "Anime hat bei unseren jungen, männlichen Zuschauern einen extrem hohen Stellenwert. Umso mehr freue ich mich, dass wir unserem Publikum TV-Premieren wie "Hunter X Hunter" oder die "Naruto"-Filme bieten können."

Benjamin Krause, Geschäftsführers der KSM GmbH: "Wir freuen uns, mit ProSieben MAXX ein wirklich starkes und mächtiges Anime-Paket abschließen zu können. Wir sind uns sicher, mit ProSieben MAXX einen starken und kompetenten TV-Sender für unsere Top-Anime Programmmmarken gefunden zu haben."

Mit seinen Anime-Strecken am Vorabend sowie am späten Freitagabend erzielt ProSieben MAXX regelmäßig hervorragende Marktanteile. Bereits im Frühjahr 2017 liefen zum ersten Mal Anime-Spielfilme in der Prime-Time am Freitag - ebenfalls mit großem Erfolg: Die Free-TV-Premiere von "Dragonball Z: Resurrection 'F'" um 20:15 Uhr erzielte im April hervorragende 3,8 Prozent Marktanteil* bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. In der Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Männer kam der Film auf 10,7 Prozent Marktanteil. Ab Oktober zeigt der Männersender immer freitags um 20:15 Uhr weitere Anime-Spielfilme in deutscher Erstausstrahlung.

Über KSM Anime

Unter dem Label KSM Anime vertreibt die KSM GmbH seit einiger Zeit starke und bekannte Marken-Brands aus dem Bereich Anime wie z.B. "Naruto", "Naruto Shippuden", "Yu-Gi-Oh", "Digimon", "Hunter X Hunter" und "No Game No Life".

*Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 02.08.2017. (vorläufig gewichtet: 01.08.2017)

