Top-MICE-Destination pentahotel Rostock / Neuer General Manager Jan Frederik Eigelshoven legt den Fokus auf geschäftliche und private Veranstaltungen

Frankfurt am Main (ots) - Das pentahotel Rostock bekommt einen neuen General Manager. Mit langjährigen Erfahrungen in der Business- und MICE-Hotellerie wird Jan Frederik Eigelshoven das Event-Geschäft ab sofort noch stärker an den Standort Rostock herantragen und mit den Veranstaltungsmöglichkeiten vor Ort vereinen.

Lifestyle meets Barock: Mit 152 Gästezimmern und acht Konferenzräumen in Top-Lage im historischen Zentrum ist pentahotel Rostock die perfekte Leisure- und Business-Destination. Als besonderes Highlight der Hansestadt gilt der atemberaubende Barocksaal aus dem 18. Jahrhundert, der direkt mit dem Hotel verbunden ist. Als einer der schönsten Konzertsäle Norddeutschlands bietet er den perfekten Rahmen für private Feiern und Firmen-Events.

Zuvor arbeitete Eigelshoven als Hotel Manager in der Frankfurter Business-Hotellerie. "Als neuer General Manager ist Jan mit seiner langjährigen Expertise unsere erste Wahl. Er wird den hervorragenden Job seines Vorgängers Christian Keßler erfolgreich weiterführen und unser pentahotel Rostock - das entspannteste Lifestyle-Hotel am Standort - noch stärker als Top-MICE-Location positionieren", so Alastair Thomann, pentahotels' Managing Director.

pentahotels steht für eine innovative Hotel-Generation. Die Lifestyle-Marke im gehobenen 4-Sterne-Segment ist bekannt für ihr einzigartiges Interior Design und "Neighbourhood"-Konzept. Insgesamt 27 Hotels - in sieben Ländern und auf zwei Kontinenten - bieten jungen Individualreisenden Komfort und Stil in entspannter Atmosphäre. Weitere Informationen und Reservierungen finden Sie unter www.pentahotels.com. Folgen Sie uns auf www.facebook.de/pentahotels für die aktuellsten News.

