ALDI SÜD erhält den EHI-Energiemanagement Award 2016

Mülheim an der Ruhr (ots) - Die Unternehmensgruppe ALDI SÜD wurde am gestrigen Abend für ihr Konzept zur Energieeinsparung mit dem EHI Energiemanagement Award 2016 (EMA) ausgezeichnet. Stellvertretend für das Unternehmen nahmen Karl-Heinz Kehl, Geschäftsführer Regionalgesellschaft Mörfelden, und Florian Kempf den Preis im Rahmen des EHI-Kongresses entgegen. "Für uns bedeutet Fortschritt kontinuierliche Verbesserung", sagt Kempf, Leiter des Energiemanagements bei ALDI SÜD. "Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir den Award nun zum zweiten Mal erhalten. Das bestätigt unser nachhaltiges Engagement im Bereich des Klimaschutzes." Ausgezeichnet wurden Handelsunternehmen für das beste Konzept zum effizienten Einsatz von Energie in den Verkaufsstellen.

Die Unternehmensgruppe arbeitet seit Jahren konsequent daran, ihren Energieverbrauch zu senken. Seit 2005 setzt sie unter anderem Konzepte zur Gebäudeklimatisierung durch Wärmerückgewinnung sowie zur energetischen Optimierung der Beleuchtung in Neubauten und im Bestand um. Dafür gab es 2008 den ersten EMA. Mit der erneuten Verleihung honoriert das EHI Retail Institute die Anstrengungen, die ALDI SÜD im Sinne eines ressourcenschonenden Energiemanagements seit dem weiterführend unternommen hat und für die Zukunft plant. Dazu gehören die sukzessive Ausstattung der Filialen mit Fotovoltaikanlagen, die Nutzung innovativer Kältetechnik sowie der Einsatz eines komplexen Energiemanagementsystems.

Das ambitionierte Ziel des umfangreichen Engagements ist die Senkung der Treibhausgasemissionen. So sollen bereits Anfang 2017 - und damit deutlich früher als ursprünglich geplant - alle Standorte von ALDI SÜD in Deutschland klimaneutral arbeiten. Darüber hinaus konnte die Unternehmensgruppe ihren Energieverbrauch durch ein nach ISO 50001 zertifiziertes Energiemanagementsystem weiter optimieren. Unter anderem registriert dieses erhöhte Verbräuche und macht es leichter, Ursachen zeitnah zu beheben.

Kern des ALDI SÜD Energiemanagements ist die stetige Anpassung einzelner Maßnahmen an die Gesamtentwicklung der Unternehmensgruppe. Zusätzliche Technik sowie Filialerweiterungen mit einer Verlängerung der Kühlregale und Erhöhung der Kühltruhenanzahl hatten den Energieverbrauch ab 2008 ansteigen lassen. Dank umfangreicher technischer Neuerungen und punktueller Optimierungsmaßnahmen konnte dieser Anstieg 2013 gestoppt und der Verbrauch pro Quadratmeter Filialfläche seitdem kontinuierlich zurückgefahren werden. Bis 2019 soll dieser rund 13 Prozent unter dem Durchschnitt von 2015 liegen - bei gleichzeitiger Vergrößerung der Filialfläche und der damit verbundenen Erweiterung der technischen Anlagen.

Weitere Informationen zum Energiemanagement von ALDI SÜD: www.aldisued.de/erneuerbare-energien

