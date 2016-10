Wie schön wäre das denn... Schlange stehen am Einzahlungsautomat

Am morgigen Freitag wartet die große Chance, dass ein Einzahlungsautomat mal so richtig "heiß läuft". Bei der Ziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot warten 90 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1 und weitere 20 Millionen Euro in der Gewinnklasse 2. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/107909 / Die Verwendung dieses ... Bild-Infos Download

Münster (ots) - Jeder von nutzt sie: Die Geldautomaten bei Banken und Sparkassen versorgen uns mit dem nötigen Kleingeld. Aber die wenigsten von uns kommen in den Genuss an diesen Automaten Geld einzuzahlen und eben nicht das Konto zu plündern.

Am morgigen Freitag wartet die große Chance, dass ein Einzahlungsautomat mal so richtig "heiß läuft". Bei der Ziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot warten 90 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1 und weitere 20 Millionen Euro in der Gewinnklasse 2.

Dazu Axel Weber, Sprecher der Lotterie Eurojackpot: "Wir haben mal mit einem kleinen Augenzwinkern ausgerechnet, wie lange man tatsächlich an einem Einzahlungsautomat bei einer Bank brauchen würde um den Jackpot von 90 bzw. alternativ 20 Millionen Euro einzuzahlen. Genau 1.500 Stunden wären dafür beim 90 Millionen Jackpot notwendig. Beim 20 Millionen Jackpot in der Gewinnklasse 2 sind es immerhin noch 333 Stunden. Da werden sich sicherlich Schlangen am Geldautomaten bilden."

Aber Banken und Sparkassen müssen jetzt keine Angst um ihre Einzahlungsgeräte haben. Der Eurojackpot wird nicht als Bargeld ausgezahlt. Dazu Axel Weber: "Wir wollen ja schließlich keine LKW-Kolonnen mit dem Bargeld zum Gewinner schicken. Und den Mann mit dem Geldkoffer gibt es heute auch nicht mehr".

Wer wissen will, wie die Gewinnabwicklung wirklich abläuft: Mit einem Spielschein von Eurojackpot am kommenden Freitag im Portemonnaie hat man die erste Voraussetzung schon mal erfüllt. Dann heißt es Daumen drücken. Und mit etwas Glück knackt man einen der beiden Jackpots. Träumen ist erlaubt.

