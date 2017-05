Bester Tagesmarktanteil seit Senderstart für SAT.1 Gold

Unterföhring (ots) -

Goldener Feiertag für SAT.1 Gold: Sowohl in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer als auch in seiner Relevanz-Zielgruppe (F. 40-64 J.) erzielte SAT.1 Gold gestern mit 3,3 Prozent bzw. 5,8 Prozent Marktanteil jeweils den besten Tagesmarktanteil seit Senderstart im Januar 2013. Kultformate wie "Lenßen & Partner" (bis 11,3% MA / F. 40-64 J.) oder "K 11 - Kommissare im Einsatz" (bis 7,9% MA / F. 40-64 J.) hoben die Marktanteile in den Quotenhimmel. Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research. Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben auf 49- bis 64-jährige Frauen. Erstellt: 26.05.2017 (vorläufig gewichtet: 25.05.2017) Kontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Petra Dandl Sprecherin SAT.1 Gold Tel.: +49 (89) 9507-1169 petra.dandl@prosiebensat1.com http://presse.sat1gold.de

