Familie statt Tierheim! "Haustier sucht Herz" - der große Tiervermittlungstag am Sonntag, 9. Oktober 2016, ab 14:30 Uhr live bei SAT.1 Gold

Unterföhring (ots) - Schäferhund-Mischling "Flurry" wurde angebunden im Parkhaus des Nürnberger Flughafens entdeckt. Die Pferde "Shiva" und "Gretl" mussten von Behörden aufgrund ihrer schlechten Verfassung beschlagnahmt werden. Und die Chinchillas "Kylie", "Kisha", "Holly" und "Happy" lebten eingezwängt in einem viel zu kleinen Käfig, bevor sie die Polizei zufällig entdeckte. In Tierheimen haben die Sieben vorübergehend ein Zuhause gefunden. Ein Schicksal, das sie mit fast 100.000 Vierbeinern, Vögel, Reptilien und Co. in Deutschland teilen. SAT.1 Gold macht mit dem ersten Tiervermittlungstag live im deutschen Fernsehen auf die "Heimbewohner" aufmerksam. Bei "Haustier sucht Herz", am Sonntag, 9. Oktober 2016, live um 14:30 Uhr, präsentiert von den "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatoren Marlene Lufen und Matthias Killing, werden mehr als 20 Tiere aus ganz Deutschland mit Unterstützung prominenter Paten vorgestellt.

"Die Geschichten der Tiere und speziell meiner beiden Patenhunde ,Kaja' und ,Lotta' hat mich sehr berührt. Sie sind weggegeben worden, obwohl sie wunderschön sind und ganz tolle Charaktere haben", findet Alexandra Rietz ("K11"). Gemeinsam mit Ursula Karven, Jochen Bendel und Ulrich Meyer unterstützt die Schauspielerin "Haustier sucht Herz" als Promi-Patin. Dafür haben sich die vier vor Ort ein Bild von den Tieren gemacht. Nicht im Tierheim, aber im Studio mit dabei sind Rechtsexperte Ingo Lenßen und Tierarzt Dr. Wolf. Die beiden beraten die Herrchen und Frauchen in spe telefonisch unter 0800/9997777 (kostenlos aus dem dt. Festnetz und mobil) sowie via Facebook. Zuschauer können ab sofort Fragen zu Tier-Recht und -Gesundheit stellen. Beantwortet werden diese während der Show.

Ebenfalls live in der Sendung erhalten Interessierte, die ein Tier bei sich aufnehmen möchten, die Kontaktdaten des jeweiligen Tierheims. Ausschließlich fachkundiges Personal wählt für jeden Bewohner die neuen Besitzer aus. So wird sichergestellt, dass alle Tiere in passende Hände vermittelt werden - und hoffentlich jedes "Haustier" sein "Herz" findet.

"Haustier sucht Herz" der große Tiervermittlungstag, erstmals live im deutschen Fernsehen - am 9. Oktober 2016 ab 14:30 Uhr bei SAT.1 Gold.

Detaillierte Infos zu den Tieren und Tierheimen unter www.sat1gold.de

