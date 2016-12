-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen Premstätten, Österreich (16. Dezember 2016) - ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensor- und Analoglösungen, zieht sich als Folge weiterer Verzögerungen außerhalb des Einflussbereichs von ams aus dem geplanten Waferfertigungsprojekt zurück, in dem ams Projektpartner des Staates New York (USA) war. Diese Entscheidung hat keinen Einfluss auf die veröffentlichten Finanzziele von ams, die eine durchschnittliche jährliche Unternehmenswachstumsrate (CAGR) von 30% für die kommenden drei Jahre sowie ein Profitabilität von 30% operativer (EBIT) Marge ab 2019 vorsehen. ams hat Zugang zu ausreichenden, kostenseitig attraktiven externen Fertigungskapazitäten bei seinen Technologiepartnern im Fertigungsbereich, um dieses erwartete Wachstum vollständig zu unterstützen. Alexander Everke, CEO von ams, betont: "Der Staat New York, die Gemeinde Utica, Oneida County sowie Mohawk Valley EDGE haben uns ab dem ersten Tag sehr herzlich empfangen. Unsere Beziehung zu Mohawk Valley EDGE und Empire State Development war ausgesprochen positiv und wir sind offen für künftige Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Wir haben diese Entscheidung jedoch nach einer umfassenden Evaluierung des Waferfertigungsprojekts und seines derzeitigen Status getroffen. Wir sehen keinen Auswirkungen hieraus auf unsere finanziellen Ziele einschließlich unserer veröffentlichten Profitabilitätserwartungen, denn wir haben einen starken Mix von internen und externen Fertigungskapazitäten, die für die Umsetzung unserer Strategie zur Verfügung stehen." ### Über ams ams ist international führend in der Entwicklung und Fertigung von Sensorlösungen und analogen ICs. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen zu gestalten, und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen. Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensorschnittstellen sowie Power Management-Produkte für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Automotive, Industrie, und Medizintechnik. ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global über 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com Rückfragehinweis: Moritz M. Gmeiner Senior Director Investor Relations Tel: +43 3136 500-31211 Fax: +43 3136 500-931211 Email: investor@ams.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen: ams AG Tobelbader Strasse 30 A-8141 Premstaetten Telefon: +43 3136 500-0 FAX: +43 3136 500-931211 Email: investor@ams.com WWW: www.ams.com Branche: Technologie ISIN: AT0000A18XM4 Indizes: Börsen: Amtlicher Markt: SIX Swiss Exchange Sprache: Deutsch