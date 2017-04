FREIE WÄHLER warnen: Bayerischen Schülerinnen und Schülern droht unfreiwilliger Ausschluss vom G9

München (ots) - Endlich ist es geschafft: Drei Jahre nach dem Volksbegehren der FREIEN WÄHLER will die bayerische Staatsregierung das neunjährige Gymnasium zum Schuljahr 2018/19 wieder etablieren. Doch Schülerinnen und Schüler, die sich aktuell in den Jahrgangstufen fünf und sechs der bayerischen Gymnasien befinden, gehen dabei leer aus. Es sei denn, sie werden dort bereits an einer der "Mittelstufe Plus"-Pilotschulen unterrichtet - eine krasse Minderheit der Kinder.

"Noch einmal Nachsitzen, Minister Spaenle - wir fordern, dass auch die heutigen Fünft- und Sechstklässler in Bayern die Wahl haben, ob sie in acht oder lieber doch in neun Jahren das Gymnasium absolvieren möchten", moniert Prof. Dr. Michael Piazolo, bildungspolitischer Fraktionssprecher der FREIEN WÄHLER und Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses im bayerischen Landtag. Die Enttäuschung vieler Eltern an Gymnasien, die nicht für das Pilotprojekt "Mittelstufe Plus" zugelassen worden waren, sei nun dementsprechend groß, erklärt der Münchner Abgeordnete weiter. "Dass der 'falsche' Jahrgang oder der Besuch der 'falschen' Schule darüber entscheiden soll, ob das eigene Kind von einer verlängerten Lernzeit am Gymnasium profitieren kann, sehen die Eltern nicht ein. So entstehen derzeit sehr nachvollziehbare Neiddebatten."

Piazolo fordert die bayerische Staatsregierung daher in einem Antrag und mittels einer Petition auf, auch den Schülerinnen und Schülern der aktuell fünften und sechsten Klassen die Möglichkeit einer neunjährigen Gymnasialzeit einzuräumen. "Die Lernzeitverlängerung wird von Eltern, Lehrern und Schülern mehrheitlich als die bessere Form der gymnasialen Ausbildung erachtet. Deshalb müssen alle Schülerinnen und Schüler der bestehenden gymnasialen Eingangsklassen in den Genuss der politischen Neuerung G9 kommen - gerade weil sie einen Großteil ihrer gymnasialen Schulzeit noch vor sich haben", so Piazolo.

Hinweis: Den erwähnten Antrag finden Sie hier: http://bit.ly/2pdeS3f, den Wortlaut der Online-Petition hier: http://bit.ly/2pdhOwx

Pressekontakt:

Original-Content von: Freie Wähler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell