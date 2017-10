Mainz (ots) -

Woche 41/17 Dienstag, 10.10. Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: Beginnzeitkorrekturen: 6.55 Das war dann mal weg Alltag Deutschland 2017 7.40 Das war dann mal weg Auf Achse Deutschland 2017 8.25 Das war dann mal weg Freizeit Deutschland 2017 9.10 Super-Hafen der Zukunft Fließband für große Pötte (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 15.05 ZDF-History Verrat im Vatikan Deutschland 2013 15.50 ZDF-History Die großen Fluchten Deutschland 2015 16.35 ZDF-History Magische Sätze des 20. Jahrhunderts Deutschland 2015 17.20 ZDF-History Die großen Flüche der Geschichte Deutschland 2012 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Mysterien des Weltalls Ist Gott eine Idee von Aliens? Mit Morgan Freeman USA 2014 22.25 Mysterien des Weltalls Gibt es ein Schattenuniversum? Mit Morgan Freeman 23.10 Mysterien des Weltalls Ist Schwerkraft eine Täuschung? Mit Morgan Freeman USA 2014 23.50 Mysterien des Weltalls Kommt der große Zombieangriff? Mit Morgan Freeman USA 2014 0.35 heute-journal 1.05 Mysterien des Weltalls Wann begann die Zeit? Mit Morgan Freeman USA 2014 1.45 Mysterien des Weltalls Hat der Ozean ein Bewusstsein? Mit Morgan Freeman USA 2014 2.30 Mysterien des Weltalls Dimension X Mit Morgan Freeman USA 2010 3.15 Mysterien des Weltalls Endet die Ewigkeit? Mit Morgan Freeman USA 2010 4.00 Mysterien des Weltalls Wiederauferstehung Mit Morgan Freeman USA 2010 4.40 Mysterien des Weltalls Was ist Realität? Mit Morgan Freeman USA 2013 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________________________________________________ ____ Mittwoch, 11.10. Neue Beginnzeiten: 1.15 Böse Bauten Hitlers Architektur - Eine Spurensuche in Berlin Deutschland 2013 2.00 Größenwahn in Beton Hitlers Riesenhotel an der Ostsee Deutschland 2015 2.45 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Mythos "Alpenfestung" Deutschland 2012 3.30 ZDF-History Hitlers Wunderwaffen Deutschland 2007 4.15 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers "Atombombe" Deutschland 2015 4.45 Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe Deutschland 2013 ¬¬¬_______________________________________________________ Donnerstag, 12.10. Neue Beginnzeiten: 5.30 Hitlers Stealth Fighter 6.15 ZDFzeit Die Verbrechen der Befreier Amerikas dunkle Geheimnisse im Zweiten Weltkrieg Deutschland/USA 2015 7.00 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Neue Beginnzeiten: 1.15 Krankenakte X - Grenzfälle der Wissenschaft Körper und Geist Großbritannien 2017 2.00 Krankenakte X - Grenzfälle der Wissenschaft Überlebenskünstler Großbritannien 2017 2.45 Krankenakte X - Grenzfälle der Wissenschaft Unglaubliche Fähigkeiten Großbritannien 2017 3.30 Krankenakte X - Grenzfälle der Wissenschaft Wunder der Anatomie Großbritannien 2017 4.15 Krankenakte X - Grenzfälle der Wissenschaft Extreme Launen der Natur Großbritannien 2017 4.45 Krankenakte X - Grenzfälle der Wissenschaft Wundersame Heilung Großbritannien 2017 _____________________________________________________ Freitag, 13.10. Neue Beginnzeiten: 5.30 ZDFzeit Die Tricks der Gesundheitsbranche Deutschland 2017 6.15 ZDFzeit Rossmann, dm & Co. Der große Drogeriemarkt-Test Deutschland 2017 7.00 ZDFzeit Der große Warentest Wie gut sind Matratze, Waschmaschine & Co.? Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen: 1.15 Aufstieg und Fall des Kommunismus Von der Revolution zum Terror Deutschland 2016 War Games - Der Kalte Krieg um 01.15 Uhr - entfällt! 2.00 Aufstieg und Fall des Kommunismus Rotes Scheitern und roter Terror Deutschland 2016 War Games - Der Kalte Krieg um 02.00 Uhr - entfällt! 2.45 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stalins Terror Deutschland 2016 War Games - Der Kalte Krieg um 02.45 Uhr - entfällt! 3.30 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stalins Krieg Deutschland 2016 War Games - Der Kalte Krieg um 03.30 Uhr - entfällt! 4.15 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Eiserne Vorhang Deutschland 2016 War Games - Der Kalte Krieg um 04.15 Uhr - entfällt! 4.45 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Kalte Krieg Deutschland 2016 War Games - Der Kalte Krieg um 04.45 Uhr - entfällt!

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell