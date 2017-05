Kirchliche Sendungen zu Christi Himmelfahrt und zum Evangelischen Kirchentag im Ersten

München (ots) - Donnerstag, 25. Mai 2017, um 10:00 Uhr

"Evangelischer Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt" Übertragung von der Bühne am Breitscheidplatz in Berlin vom 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag

"Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug" - dichtete Hilde Domin und beschreibt damit ein Lebensgefühl. Geschichten von der Himmelfahrt, von der Sehnsucht nach Schwerelosigkeit und einem Leben von oben erzählt dieser Gottesdienst unter dem Motto "Leben von oben". Und macht Mut zum Abheben. Musik: Blue church Jazzband, Leitung Helmut Hoeft & Brigitta Flick, Vokalquartett KLANGBERIRK, Gospelchor INSPIRED, Berlin. Die Predigt halten Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein und Propst Dr. Christian Stäblein, aus Berlin, die Liturgie hält Martin Germer, Pfarrer der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Redaktion: Friederike Sittler (rbb)

Im Anschluss überträgt Das Erste ab 11:00 Uhr "Obama und Merkel live vom Kirchentag" Die öffentliche Diskussion des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama mit Bundeskanzlerin Angela Merkel findet vor dem Brandenburger Tor statt. Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au und der EKD-Ratsvorsitzende Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm moderieren. Die Podiumsrunde widmet sich dem Thema "Engagiert Demokratie gestalten - Zuhause und in der Welt Verantwortung übernehmen". Vier Jugendliche, zwei aus Deutschland und zwei aus Chicago, dem politischen Heimatort Barack Obamas, stellen Fragen.

Samstag, 27. Mai 2017, um 23:50 Uhr spricht "Das Wort zum Sonntag" Alfred Buß aus Unna. "Du siehst mich" - das ist kein Spruch über Google, Facebook und Co, sondern so heißt das Motto des Kirchentags in Berlin und Wittenberg. Inwiefern dieses Bibelwort dem gläsernen Menschen in der Wurzel widerspricht, diskutiert Pfarrer Alfred Buß mit Jugendlichen auf dem Kirchentag. Er erzählt davon während der "Nacht der Lichter" direkt aus Wittenberg, dem Ausgangspunkt der Reformation vor 500 Jahren. Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der Mediathek des Ersten angesehen werden. Redaktion: Ute Casper (WDR)

Sonntag, 28. Mai 2017, um 12:00 Uhr

"Festgottesdienst auf den Elbwiesen bei Wittenberg - Übertragung zum Auftakt des Reformationssommers"

Alle Wege führen nach Wittenberg: Jedenfalls am letzten Wochenende im Mai. Dort wird unter freiem Himmel auf den Elbwiesen gefeiert: Der Abschluss des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentages und zugleich der Auftakt des Reformationssommers. Aus allen Himmelsrichtungen werden die Teilnehmer erwartet: Mit Bussen und Bahnen reisen sie vom Kirchentag aus Berlin an und von den sechs Kirchentagen aus Mitteldeutschland. Allein aus Leipzig werden sich mehrere zehntausend Bläser auf den Weg machen. Die Jungen und Junggebliebenen können schon die Nacht davor unter freiem Himmel verbringen und mit der Bruderschaft aus Taizé den Sonnenaufgang erleben. Wer sich auf den Weg macht, den erwartet ein lebendiger, vielfältiger Gottesdienst mit internationalen Gästen. Musikalisch wird er von einem gewaltigen Bläserchor, von den Joyful Voices, einem bekannten Gospelchor und dem Symphonic Gospel Orchestra aus Wildeshausen begleitet. Als Liturgen wirken mit Landesbischof Bedford Strohm aus München, Landesbischöfin Ilse Junkermann aus Magdeburg und Bischof Markus Dröge aus Berlin. Redaktion: Susanne Sturm (MDR)

Sonntag, 28. Mai 2017, die Reihe "Gott und die Welt" um 17:30 Uhr dokumentiert die Höhepunkte vom "Kirchentag XXL - Bericht aus Wittenberg"

Parallel zum Kirchentag in Berlin wird es an sechs Orten in Mitteldeutschland regionale Treffen geben und der Festgottesdienst des Kirchentages wird in die Lutherstadt Wittenberg verlegt, genauer auf die Elbwiesen vor die Tore der Stadt. Ein "Gott und die Welt"-Team ist vor Ort und mischt sich unter die Teilnehmer, die nach dem Gottesdienst das Wochenende auf den Elbwiesen ausklingen lassen. Wir dokumentieren die Höhepunkte und ziehen Bilanz - zusammen mit Margot Käßmann und weiteren Gästen. Bilanz: Sind die großartigen Erwartungen aufgegangen? Hat sich der Kraftakt gelohnt? Was für ein Bild geht von Berlin und Wittenberg in die Welt? Redaktion: Susanne Sturm (MDR)

