Woche 20/17 Samstag, 13.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.40 Mördern auf der Spur Indizien und falsche Alibis Deutschland 2016 9.10 Mörder in Schwarz - Der Fall Peter Moore Großbritannien 2015 9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 Mörderjagd Kalte Rache 10.40 Mörderjagd Tod einer Familie 11.25 Mörderjagd Liebe, Lüge,Tod 12.10 Ein mörderischer Ehemann - Der Fall Brian Lewis Großbritannien 2013 12.55 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox 13.40 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle 14.25 Mord auf offener Straße - Der Fall Ty Medland Großbritannien 2014 15.10 Mörderischer Schwiegersohn - Der Fall Maureen Cosgrove Großbritannien 2014 15.50 Der Würger von Stockwell - Der Fall Kenneth Erskine Großbritannien 2015 16.35 Mord aus Eifersucht - Der Fall Jane Andrews Großbritannien 2013 17.20 Mord unter Geschwistern - Der Fall Gemma McCluskie Großbritannien 2014 18.05 Mörderischer Nachbar - Der Fall Joanna Yeates Großbritannien 2014 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.25 Deutschland ganz unten - Die Not der Obdachlosen Deutschland 2017 2.55 ZDF.reportage Unser Bürgermeister kriegt Hartz IV Ehrenamt mal anders Deutschland 2016 3.25 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Rentner in Not Deutschland 2017 3.55 ZDFzoom Obdachlose Kinder in Deutschland Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 4.20 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.55 heute-show Woche 20/17 Sonntag, 14.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.30 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Paris Deutschland 2016 6.10 Über den Dächern von Paris 6.55 auslandsjournal - die doku Emmanuel Macron - vom Wunderkind zum Präsidenten Frankreich 2017 7.25 Kampf um Europa ( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.47 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Damals nach dem Krieg Schatten der Vergangenheit Deutschland 2007 ( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.20 Das Erbe der Nazis 1945-1960 Davon haben wir nichts gewusst Deutschland 2015 12.05 Das Erbe der Nazis Die 60er Jahre - Die Täter sind unter uns Deutschland 2015 12.50 Das Erbe der Nazis 1968-1989 Der Muff von tausend Jahren Deutschland 2015 13.35 Das Erbe der Nazis 1945-1989 Die DDR: Anspruch und Wirklichkeit Deutschland 2015 14.20 Das Erbe der Nazis 1990-2015 Aufarbeitung oder Schlussstrich? Deutschland 2015 15.05 ZDF-History "Davon haben wir nichts gewusst" - Die Deutschen und der Holocaust Deutschland 2011 15.50 Das "Dritte Reich" vor Gericht Der Plan Deutschland 2009 16.35 Das "Dritte Reich" vor Gericht Die Anklage Deutschland 2009 17.25 Das "Dritte Reich" vor Gericht Der Prozess Deutschland 2009 18.10 Das "Dritte Reich" vor Gericht Das Urteil Deutschland 2009 18.55 Tiere für die Herrenmenschen Das geheime Zuchtprogramm der Nazis Großbritannien 2014 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Woche 20/17 Montag, 15.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Das "Dritte Reich" vor Gericht Die Anklage Deutschland 2009 5.50 Damals nach dem Krieg Schatten der Vergangenheit Deutschland 2007 6.35 Feindbild Polizei Pöbeleien und Angriffe auf Beamte ( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.40 Angriff der Wikinger 13.25 Vergangene Welten Jerusalem zu Jesu Zeiten ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 16.10 Geheimnisse der Kirche Die Nägel von Golgatha Neuseeland 2015 16.55 UEFA Champions League Magazin Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 1.10 Wunderbare Welt Hightech der Antike Erfindungen zwischen Tiber und Tigris ( weiterer Ablauf ab 1.50 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 2.35 Die Welt der Antike Geburt der Zivilisation Großbritannien 2010 ( weiterer Ablauf ab 3.15 Uhr wie vorgesehen )

