Mainz (ots) -

Woche 05/17 Dienstag, 31.01. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten: 5.25 Terra X Die Botschaft der 12. Etruskerstadt Deutschland 2010 6.05 Terra X Tod am Keltenhof Der Fürst vom Glauberg Deutschland 2010 6.55 Mythen-Jäger Die geheimnisvolle Goldmine Großbritannien 2014 7.35 Streif - One Hell of a Ride Film von Gerald Salmina Österreich 2014 Dem Verbrechen auf der Spur um 07.30 Uhr - entfällt! Dem Verbrechen auf der Spur um 08.15 Uhr - entfällt! Dem Verbrechen auf der Spur um 09.00 Uhr - entfällt! 9.30 Mördern auf der Spur Wenn Ehemänner morden Deutschland 2016 10.00 Dem Verbrechen auf der Spur Tote erzählen ihre Geschichte Großbritannien 2011 10.45 Dem Verbrechen auf der Spur Was Kugeln verraten Großbritannien 2011 11.25 Dem Verbrechen auf der Spur Die Lupe des Sherlock Holmes Großbritannien 2011 12.10 Dem Verbrechen auf der Spur Eine Frage der Schrift Großbritannien 2011 12.55 Dem Verbrechen auf der Spur Der letzte Zeuge Großbritannien 2011 13.40 Terra X Die Botschaft der 12. Etruskerstadt Deutschland 2010 14.25 Terra X Tod am Keltenhof Der Fürst vom Glauberg Deutschland 2010 15.05 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Heilige Lanze Großbritannien 2014 15.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach dem Heiligen Gral Großbritannien 2016 16.35 ZDF Expedition Mission X - Lohn des Schreckens Deutschland 2006 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Woche 05/17 Donnerstag, 02.02. Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen: 1.10 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Kein Geld für Kinder Deutschland 2016 Geheimnisse des Kalten Krieges um 01.10 Uhr - entfällt! 1.40 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Rentner in Not Deutschland 2017 Geheimnisse des Kalten Krieges um 01.55 Uhr - entfällt! 2.10 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Wohlstand in Gefahr? Deutschland 2016 Deutschlands Krieger: Manfred Wörner um 02.35 Uhr - entfällt! 2.40 Reiches Bayern, arme Alte Geheimnisse des Kalten Krieges um 03.20 Uhr - entfällt! 3.25 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland Geheimnisse des Kalten Krieges um 04.05 Uhr - entfällt! 4.10 Der große Rausch Unterwegs im Land der Trinker Deutschland 2015 4.50 Feindbild Polizei Pöbeleien und Angriffe auf Beamte Geheimnisse des Kalten Krieges um 04.50 Uhr - entfällt! _____________________________________________________________________ Freitag, 03.02. Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen: 5.30 Recht ohne Gesetz? Blutrache, Familienehre, Paralleljustiz Deutschland 2016 ZDF-History: 1983 Welt am Abgrund um 05.30 Uhr - entfällt! 6.15 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014 ZDF-History: Die heißesten Momente des Kalten Krieges um 06.15 Uhr - entfällt! 7.00 Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub? Geheimnisse der Geschichte: Area 51 um 07.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Neue Beginnzeiten: 23.10 ZDF-History Die großen Mauern der Geschichte Deutschland 2015 23.55 ZDF-History Die großen Flüche der Geschichte Deutschland 2012 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Neue Beginnzeiten: 4.00 ZDF-History Die zwei Leben des Helmut Schmidt Deutschland 2016 4.40 ZDF-History Breslau - Brennpunkt der Geschichte Deutschland 2016

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell