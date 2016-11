Die Kooperation zwischen Lidl und der Deutschen Schulsportstiftung ist mit der Vertragsunterzeichnung offiziell besiegelt. v.l.n.r.: Karl Weinmann, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Schulsportstiftung (Finanzen); Anita Wälz, Geschäftsführerin Unternehmenskommunikation von Lidl Deutschland; Christian Breuer, ... Bild-Infos Download

Neckarsulm (ots) - Lidl ist seit September offizieller Partner von "Jugend trainiert für Olympia". Mit der Deutschen Schulsportstiftung, dem Träger des Bundeswettbewerbs, wurde eine langfristige Kooperation vereinbart. Im Vorfeld der Stiftungsversammlung in Stuttgart wurde der Vertrag zwischen Lidl und der Deutschen Schulsportstiftung am vergangenen Mittwoch offiziell unterzeichnet.

"Jugend trainiert..." ist mit jährlich über 850.000 Teilnehmern der weltweit größte Schulwettbewerb. Lidl war erstmals beim Herbstfinale 2016 (19. bis 22. September) in Berlin dabei. "Als Partner von 'Jugend trainiert...' wollen wir den Wettkampfsport in den Schulen unterstützen. Wir nutzen unser Engagement, um auf die Wichtigkeit von Bewegung und ausgewogener Ernährung hinzuweisen und dieses Bewusstsein den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Darüber hinaus verstärken wir mit dieser Partnerschaft unsere bestehenden Förderaktivitäten im Bereich Sport und Bewegung", sagt Anita Wälz, Geschäftsführerin Unternehmenskommunikation von Lidl Deutschland.

Christian Breuer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Schulsportstiftung: "Wir freuen uns, Lidl als offiziellen Partner begrüßen zu dürfen. 'Jugend trainiert...' ist ein wichtiges Element unserer Bewegungskultur und hat bis heute vielen Millionen Schülerinnen und Schülern Erfahrungen im Wettkampfsport ermöglicht. Für die Weiterentwicklung des Bundeswettbewerbs setzen wir auf das Engagement von Partnern, die zu uns passen. Lidl ist für uns ein idealer Partner - als zuverlässiger Nahversorger mit frischen Lebensmitteln und Anbieter von Sportequipment. Wir sehen es als eine unserer wichtigsten Aufgaben, die Verbindung von Bewegung und Ernährung bei Kindern und Jugendlichen zu fördern."

Das Engagement von Lidl umfasst neben der finanziellen Unterstützung auch die Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit Obst an den Wettkampftagen sowie mit Infomaterial zum Thema "Gesunde Ernährung".

Über Lidl:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. In Deutschland sorgen mehr als 75.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 64,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 19,3 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de

Über die Deutsche Schulsportstiftung:

Die Deutsche Schulsportstiftung fördert den außerunterrichtlichen Schulsport in Deutschland und ist Träger und Veranstalter des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia". Die Stiftung wurde 1969 auf Initiative der Zeitschrift "stern" von Henri Nannen, Willi Daume sowie der Kultusminister Konferenz ins Leben gerufen.

Die Stiftungsversammlung setzt sich zusammen aus den Kultusminister/Innen der Länder, den Präsident/Innen der Sportfachverbände sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Vorsitzende ist die Kultusministerin des Landen Baden-Württemberg Frau Dr. Susanne Eisenmann.

Jährlich nehmen mehr als 850.000 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 8 und 19 Jahren an den Wettbewerben teil. In bundesweit über 60.000 Veranstaltungen pro Jahr ermitteln die Teilnehmer ihre Landessieger in 18 Sportarten, die sich für die Finalwettbewerbe im Frühjahr und Herbst in den Sommersportarten und für ein Bundesfinale in den Wintersportarten qualifizieren.

Weiterführende Information finden Sie auf www.jtfo.de

Ansprechpartner: Jörg Krebs Deutscher Golfverband Kreuzberger Ring 64 65205 Wiesbaden Telefon 0173-315 64 13 E-Mail: joerg.krebs@deutscheschulsportstiftung.de

Pressekontakt:

Original-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell