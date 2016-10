Mainz (ots) -

Woche 41/16 Samstag, 08.10. Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Der Frauenmörder von Wichita - Der Fall Dennis Rader Großbritannien 2015 21.40 Die Eisenbahn-Mörder - Der Fall John Duffy und David Mulcahy Großbritannien 2015 22.25 Dr. Shipman - Der Ladykiller Berauscht vom Mord Deutschland 2015 23.10 Dr. Shipman - Der Ladykiller Gefasst wegen Habgier Deutschland 2015 23.55 Bekenntnisse eines Serienkillers Bei Gelegenheit Mord Frankreich 2011 0.40 Bekenntnisse eines Serienkillers Der Anhalter-Mörder Frankreich 2011 1.20 Bekenntnisse eines Serienkillers Die mörderischen Spahalski-Zwillinge Frankreich 2011 2.05 Mord aus Eifersucht - Der Fall Jane Andrews Großbritannien 2013 2.50 Tödliches Stalking - Der Fall Jonathan Vass Großbritannien 2013 3.30 Die mörderischen Brüder - Der Newall-Fall Großbritannien 2013 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ____________________________________________________________________ Sonntag, 09.10. Beginnzeitkorrekturen: 20.10 Mythen-Jäger Veronika und das Schweißtuch Jesu Großbritannien 2014 20.55 Mythen-Jäger Das Rätsel der Bundeslade Großbritannien 2012 21.40 Mythen-Jäger Der Pfarrer und der Heilige Gral Großbritannien 2014 22.25 Mythen-Jäger Das Rätsel der "Spider Rocks" Großbritannien 2014 23.05 Mythen-Jäger Der Fluch des "Treasure Mountain" Großbritannien 2014 23.50 Terra X Stonehenge - Das verborgene Reich Großbritannien/Deutschland 2015 0.35 Mythen-Jäger Das verlorene Samurai-Schwert Großbritannien 2012 1.20 Mythen-Jäger Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen Großbritannien 2013 2.05 Montezuma - Legendärer Herrscher der Azteken (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ________________________________________________________________ Montag, 10.10. Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Mysterien der Menschheit Geheimnisvolle UFOs 23.10 Rätsel der Vergangenheit Schwarze Löcher im Bermuda-Dreieck? USA 2007 23.55 Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 0.40 heute-journal 1.05 Schiffslegenden: Der Schlachtkreuzer "HMS Hood" Großbritannien 2013 1.50 Erster Weltkrieg - Legendäre Seeschlachten Kampf vor dem Skagerrak Großbritannien 2015 2.35 Erster Weltkrieg - Legendäre Seeschlachten U-Boot-Krieg in der Nordsee Großbritannien 2015 3.15 ZDFzeit Weltenbrand Sündenfall 4.00 ZDFzeit Weltenbrand Fegefeuer (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ____________________________________________________________________ Dienstag, 11.10. Beginnzeitkorrekturen: 20.10 Schätze des alten Ägypten Das Geheimnis der großen Pyramide 20.55 Schätze des alten Ägypten Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun 21.35 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Operation Piramesse - Ramses verschollene Megacity 22.20 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze Könige Großbritannien 2004 23.05 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusa - Machtzentrale der Hethiter 23.45 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Tatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru 0.30 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011 0.55 Cops außer Kontrolle Amerikas Kampf gegen Polizeigewalt USA 2016 1.40 Black in the USA Rassismus und tödliche Unruhen Deutschland 2016 2.25 Black in the USA Geisterstädte und moderne Sklaverei Deutschland 2016 3.10 Tödliches Spiel - Amerikas Waffen in Kinderhand 3.50 Rassismus in Uniform Polizeigewalt in den USA 4.35 Crime and Justice - das Justizsystem der USA Die Todesstrafe ___________________________________________________________________ Mittwoch, 12.10. Programmänderung: 17.30 ZDFzeit Vorsicht Verschwörung! Offizielle Wahrheiten und was wirklich dahinter steckt Deutschland 2012 ZDF-History: Ein Herz und eine Krone um 17.30 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Guillaume (1974) Deutschland 2016 22.25 ZDF-History Zwischen den Zeiten - Die Dokumentation Deutschland 2014 23.10 ZDF-History Reagans geheime Krieger Deutschland 2015 23.55 ZDF-History Vertrauter Feind - Nazis im Dienst der CIA Deutschland 2014 0.35 heute-journal 1.05 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Angst und Schrecken 1.50 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Das Bild der Welt 2.30 Moderne Wunder: Technik der 90er 3.15 Moderne Wunder: Technik der 80er 3.55 Revolutionäre der Wissenschaft Kampf und Krieg 4.40 Revolutionäre der Wissenschaft Die großen Fragen _____________________________________________________________________ Donnerstag, 13.10. Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen: 5.25 Der Panama-Kanal - Amerikas Durchbruch zur Macht 6.45 ZDFzoom Das Geschäft mit der Krankheit Wie wir zu Patienten gemacht werden Deutschland 2016 7.15 Gefährliche Pillen Das Geschäft mit Vitaminen & Co. USA 2016 8.00 Charité - Die Hauptstadtklinik Einsatz für die Neurochirurgie Deutschland 2012 ZDFzoom - Im Fadenkreuz der Krankenkassen um 08.15 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Tschernobyl 86 - Deutschland und der GAU Geschichte treffen Deutschland 2016 23.10 Leschs Kosmos Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau? Deutschland 2016 23.40 Leschs Kosmos Auf Droge: Die Sucht in uns Deutschland 2016 0.10 Leschs Kosmos Burnout: Hysterie oder Epidemie? Deutschland 2016 0.35 heute-journal 1.05 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Steinskulpturen der Osterinsel Großbritannien 2014 1.45 Karthagos vergessene Krieger 2.30 Tempel der Menschenopfer Chavín de Huantár Chile 2016 3.15 Die Legende der Kristallschädel - Relikt oder Fälschung? Großbritannien 2008 4.00 Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 4.40 Mythos Stonehenge Im Zeichen der Sonne _________________________________________________________________ Freitag, 14.10. Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Krieger aus dem Nebel - Das Geheimnis der Wolkenmenschen USA 2008 6.10 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015 6.50 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015 7.35 forum am freitag 7.50 auslandsjournal Deutschland 2016 8.20 15 Minutes of Fame: Streisand-Effekt Deutschland 2016 8.35 Minutes of Fame Evolution der GIFs, New Year in Manchester, Hot Dog Legs Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Mythos Wellington - Der Held von Waterloo Großbritannien 2015 21.40 Spuren des Krieges Waterloo 1815 Frankreich 2014 22.25 Spuren des Krieges Die Westfront 1914-1918 23.10 Spuren des Krieges Normandie 1944 23.55 "Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers Befehl Frankreich 2012 0.50 heute-journal 1.25 Der Hundertjährige Krieg Streit um Frankreichs Thron Großbritannien 2013 2.05 Der Hundertjährige Krieg England in Bedrängnis Großbritannien 2013 2.50 Der Hundertjährige Krieg England und Frankreich - Geburt zweier Nationen Großbritannien 2013 3.35 Tod auf dem Schafott Die Geschichte der Marie Antoinette Großbritannien 2013 4.20 Napoleon und die Deutschen Der Maßlose

