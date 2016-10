Krimiserie "Fargo" mit Billy Bob Thornton startet in ZDFneo

Lester Nygaard (Martin Freeman), ein erfolgloser Versicherungsmakler in dem kleinen Städtchen Bemidji, Minnesota. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105412 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFneo/Chris Large" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Der schüchterne Versicherungsvertreter Lester Nygaard (Martin Freeman) ist einer der Hauptcharaktere in der neuen ZDFneo-Krimiserie "Fargo", die am Donnerstag, 3. November 2016, 23.00 Uhr, startet. Lester wird nach Jahren noch immer von seinem ehemaligen Mitschüler Sam Hess gemobbt. Nach einem Treffen mit ihm landet Lester mit gebrochener Nase in der Notaufnahme. Dort kommt er mit Berufskiller Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) ins Gespräch. Malvo bietet Lester an, Sam Hess aus dem Weg zu schaffen. Da Lester das Angebot nicht eindeutig ausschlägt, geht Killer Malvo davon aus, einen Auftrag erhalten zu haben - wenig später tötet Malvo Sam Hess in einem Striplokal.

Damit nicht genug: Während eines heftigen Streits erschlägt Lester im Affekt seine verhasste Frau. Er weiß sich keinen anderen Rat und bittet Malvo, ihm bei der Beseitigung der Leiche zu helfen.

In der Zwischenzeit untersucht Polizistin Molly Solverson (Allison Tolman) den anderen Mordfall. Anhand von Zeugenaussagen kann sie ermitteln, dass Lester im Krankenhaus mit dem Täter gesprochen haben muss.

Die mit rund drei Dutzend Preisen überhäufte erste Staffel der Serie basiert lose auf dem Spielfilm "Fargo - Blutiger Schnee" der Brüder Ethan und Joel Coen aus dem Jahr 1996.

ZDFneo zeigt die zehn Folgen der ersten Staffel donnerstags als Free-TV-Premiere. Nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo sind die Folgen über die "funk"-App von ARD und ZDF online verfügbar: https://www.funk.net/app

