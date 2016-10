ZDFneo dreht Sketch-Comedy-Serie mit Gewinner-Team des TVLab 2015

Das Team "Stars aus der Tube" (#DasWebIstNichtGenug) von HitchOn stellt sich vor:Alexander Böhm aka AlexiBexi, Petra (Petty) Mayer aka Ooobacht, Michael Schulte und Lars Fricke (v.l.) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105412 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter ... Bild-Infos Download

Mainz (ots) - In der interaktiven Sketch-Comedy-Serie mit dem Arbeitstitel "neoParody", die derzeit für ZDFneo in Aachen und Umgebung entsteht, verschmelzen Verstand und Wahnsinn, Realität und Fiktion, TV und Online. Die Protagonisten sind das Gewinner-Team des TVLab 2015.

Eigentlich will Schauspieler Lars (Lars Fricke vom YouTube-Duo "SceneTake TV") in der Psychiatrie nur lernen, wie man einen Verrückten spielt. Doch was er dort mit Alexander "AlexiBexi" Böhm, Petra "Ooobacht" Meyer, Michael Schulte (bekannt durch "The Voice of Germany"), Joyce Ilg und anderen erlebt, ist so abgefahren wie es eigentlich nur schräge Web-Videos sein können. Deshalb werden die Sketche der Serie tatsächlich auch auf Youtube zu sehen sein. Bereits vor der TV-Ausstrahlung der drei 30-minütigen Folgen in ZDFneo im Frühjahr 2017 wird das Team Inhalte über Social Media verbreiten.

Produzentin des crossmedialen Formats ist Sarah Kübler (HitchOn). Regie führt Michael Hildebrandt. Idee und Setting kommen von Daniel Gatzke. Zum Autorenteam gehören Joseph Bolz, Niki Drozdowski, Rebecca Rehm, Matthias Mettenbörger, Michael Hildebrandt und Ralf Betz. Die Redaktion im ZDF hat Roman Beuler.

http://twitter.com/ZDFpresse

http://twitter.com/ZDFneo

http://facebook.com/ZDFneo

Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/tvlab2015

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell