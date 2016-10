Grenzschützer Lewis (Michael Socha, M.) ist auch ein "Grenzgänger", denn er ist auch zur Hälfte ein Alien. So wie sein Arbeitskollege Dominic (Jim Howick, l.) und Lewis' Schwarm, die abgebrühte Lilyhot (Michaela Coel, r.). Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105412 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke ... Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Vor 40 Jahren stürzte ein Raumschiff mit Aliens im Vereinten Königreich ab. Obwohl die Insassen aussehen wie Menschen, ist die Integration komplett gescheitert. Inzwischen hausen die "Morks", wie sie von den Menschen verächtlich genannt werden, in einem Ghetto namens "Troy". Was dort abgeht, können Sci-Fi-Fans in ZDFneo sehen: Alle sechs Folgen der britischen Serie werden am Dienstag, 25. Oktober 2016, ab 22.30 Uhr ausgestrahlt.

In "Troy" leben die außerirdischen Immigranten auf engstem Raum, und das geht nicht gut. Die Kriminalität floriert. Vor allem die Haare der Aliens sind eine lohnende Einnahmequelle, da sie von Menschen als Halluzinogene geraucht werden können. Um das Schmuggeln von Alienhaar zu unterbinden und sein Land zu beschützen, gibt Grenzwächter Lewis (Michael Socha) fast alles. Für Aliens hat er wenig übrig. Umso geschockter ist er, als er feststellen muss, dass er selbst zur Hälfte Außerirdischer ist und auch seine große "Internet-Liebe" Lilyhot (Michaela Coel) nicht von dieser Welt stammt. Da Lilyhot sein Geheimnis kennt und Lewis dadurch in der Hand hat, wird er selbst zu einem "Grenzgänger".

Seit dem 1. Oktober 2016 ist "The Aliens" online ab 22.00 Uhr über die "funk"-App von ARD und ZDF verfügbar: https://www.funk.net/app

