Exklusiv in Closer: Jenny Elvers (45) muss sich auf pikante Aussagen von ihrem Ex gefasst machen

Hamburg (ots) - Vier Jahre lang waren Jenny Elvers (45) und Steffen von der Beeck (43) ein Paar. Jetzt ist der Unternehmer einer der Kandidaten bei "Promi Big Brother" (TV-Start Freitag) und kündigt in Closer (EVT 09.08.) an: "Ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen - das wird so mancher Person nicht gefallen."

"Es ist an der Zeit, ein paar Dinge klarzustellen", sagt Steffen von der Beeck. Gleichzeitig dementiert er etwaige Rachegelüste gegenüber Jenny. Ob der Unternehmer tatsächlich keine geheimen Dinge aus der Beziehung auspacken wird, bleibt abzuwarten. Jennys Reaktion: "Natürlich habe ich nicht laut `Yippie, yippie' geschrien, als ich hörte, dass Steffen bei dem Format dabei sein wird." Als neue Klatsch-Kolumnistin des Sat.1-Frühstücksfernsehens gehört "Promi Big Brother" zum Pflichtprogramm. "Ich werde jeden Abend vor dem Fernseher sitzen", so Jenny.

