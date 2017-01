Lorena Wiedemann (24) in CLOSER: "Eine Freundin von Marc ging auf mich los"

Hamburg (ots) - Morddrohungen, Anfeindungen und Attacken auf offener Straße - in CLOSER (EVT 25.01.) spricht Lorena Wiedmann (24), die Mutter des jüngsten Kindes von Marc Terenzi (38), erstmals über die schlimmen Folgen der Trennung.

Als Lorena den Sänger und diesjährigen Dschungelcamp-Kandidaten vor mehr als fünf Jahren kennenlernte, ahnte sie nicht, was alles geschehen würde. "Am Anfang haben wir uns super verstanden, waren Freunde, und wir waren immer füreinander da", schildert die Blondine die erste Zeit mit Marc. Doch nur wenige Tage nachdem Lorenas Schwangerschaft bekannt wurde, ließ Marc sie sitzen und brach den Kontakt abrupt ab.

Schon vor der Schwangerschaft gab es Probleme. Als Lorena den Ex von Sarah Connor (36) einmal bei der Arbeit besuchte, entpuppte sich das als großer Fehler. "Da tauchte plötzlich eine fremde Frau auf und keifte mich an. Ich sagte, ich wolle nur mit Marc alleine sprechen, da ging sie auf mich los, wollte mich über die Reling schubsen, auf der wir standen." Und dabei blieb es nicht: "Anschließend bekam ich Morddrohungen - via Facebook, aber auch in Form von Briefen, die zu mir nach Hause geschickt wurden", sagt sie. "Erneut ging eine Freundin von Marc auf mich los, kratzte und schlug mich - mitten auf der Straße. Ich fühlte mich machtlos und gedemütigt", sagt die 24-jährige traurig.

Als Marc noch immer jeden Kontakt verweigert, beschließt Lorena eine Zeit lang in die USA zu gehen. "Ich musste mich erholen. Ich hatte so große Angst um mein Leben, um das meiner Familie und auch um Marcs." An Marc stellt sie inzwischen keine Forderungen mehr, bittet lediglich um eine Erklärung und möchte in Frieden leben: "Alles andere soll die Polizei regeln."

