Frankfurter Rundschau: Angriff auf den Wohlstand

Frankfurt (ots) - Es ist eine mächtige Attacke auf deutsche Arbeitsplätze, unseren Lebensstandard, unser Wirtschaftsmodell mit freiem Handel und offenen Grenzen. Sowohl der künftige US-Präsident Donald Trump als auch die britische Premierministerin Theresa May nehmen allen Europäern die letzte Hoffnung, es könne alles nicht so ernst gemeint gewesen sein. Die Beiden meinen es ernst mit ihrer zutiefst nationalistischen Politik, mit ihren Angriffen auf eine internationale Arbeitsteilung zum Wohle aller. Die eine spaltet Europa und will ihre Volkswirtschaft mit einem harten Schnitt vom Kontinent abtrennen. Der andere nimmt es gleich mit der ganzen Welt auf und bereitet in seiner naiven Wut über die Globalisierung die Rückkehr zu einer gefährlichen Abschottungspolitik, zum Protektionismus vor. Das deutsche Exportmodell, die Grundlage unseres Wohlstands, gerät unter Beschuss. Das Nationale erlebt auch in der Wirtschaftspolitik seine Renaissance - gerade für Deutschland verheißt das nichts Gutes.

Pressekontakt:

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell