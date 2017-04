BKK Pfalz sorgt beim Gesundheitsforum Bad Schwalbach für entspannte Kids / Dem Stress keine Chance

Die BKK Pfalz sorgt mit Ihren Aktionen in Bad Schwalbach für entspannte Kids. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/103470 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/BKK Pfalz/Robert Dieth" Bild-Infos Download

Ludwigshafen (ots) - Am 7. Mai findet in Bad Schwalbach das 18. Gesundheitsforum "NATÜRlich entspannen" mit einem außergewöhnlichen Kinder-Special der BKK Pfalz statt. An diesem Sonntag dreht sich am Weinbrunnen im Kurpark alles um Stress bei Kindern und darum, wie junge Eltern den Ursachen begegnen können.

Stress bei Kindern äußert sich oft durch Ein- und Durchschlafprobleme, Kopf- oder Bauchweh und Müdigkeit - also den gleichen Symptomen wie bei Erwachsenen. Auswirkungen von Stress bei Kindern sind aber oft auch Wut und Aggression, fehlendes Selbstbewusstsein oder Schwierigkeiten, selbstständig Lösungen für Probleme zu finden.

Jedes sechste Kind und jeder fünfte Jugendliche in Deutschland leiden nach einer Studie der Universität Bielefeld unter deutlich hohem Stress, der von vielen ahnungslosen Eltern eher noch verstärkt wird: 40% machen sich Sorgen, dass sie ihr Kind nicht ausreichend fördern und schaffen noch mehr Anreize, um ihre Kinder optimal auf die Schule und "das Leben" vorzubereiten.

"Der wichtigste Faktor für Stress bei Kindern ist die auf Erfolg und Leistung orientierte Lebenseinstellung im Elternhaus und das permanente Anbieten von Reizen", bilanziert Martina Stamm, Pressesprecherin der BKK Pfalz. "Es ist wichtig, den Kindern Ruheinseln im Alltag zu schaffen und für einen entspannten Ausgleich zu sorgen."

Beim Kinder-Special unter dem Motto "Entspannte Kids - gesund und fit" wird gezeigt, wie Eltern mit einfachen Übungen für Ausgleich und Ruhe im Familienalltag sorgen können. Die Kinder haben Gelegenheit, mit qualifizierten Übungsleitern Yoga-Übungen auszuprobieren, eine Traumreise oder Apfelmeditation zu erleben oder über das Prinzip "Anspannung und Entspannung" Übungen aus der Selbstverteidigung zu lernen oder den Energy-Dance zu testen.

Von 10.00 bis 17.00 Uhr werden rund um den Weinbrunnen und in den Räumen der Tanzschule Prasse im halbstündigen Rhythmus verschiedene Übungen zum Mitmachen und Kennenlernen angeboten. In zwei Vorträgen für die Altersgruppen ein bis sechs Jahre und ab sechs Jahre erfahren Eltern alles über Stresssymptome bei Kindern und wie diesen begegnet werden kann.

Für Spiel, Spaß und eine gute Verpflegung sorgt der Turnverein Bad Schwalbach mit einem Action-Parcours und Catering. Der Eintritt ist frei.

Studie: Prof. Dr. Holger Ziegler: Stress-Studie 2015: Burn-Out im Kinderzimmer: Wie gestresst sind Kinder und Jugendliche in Deutschland. Fakultät für Erziehungswissenschaft, Universität Bielefeld.

Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. 391 Mitarbeiter betreuen rund 180.000 Versicherte.

Pressekontakt:

Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuell