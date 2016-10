Oldenburg (ots) - Ein Kohloquium an der Grünkohl-Akademie, ein Kohltour-Knigge für Anfänger, Grünkohlforschung oder doch lieber ein Plattdüütsch-Kurs mit der höchstcharmanten Original-Oldenburgerin Helga Diers. Oldenburg trägt dem Kultkohl des Nordens mit allerlei Aktivitäten Rechnung. Dazu gibt es jede Menge "Kohlinarisches": Grünkohl Pesto, Grünkohlbrot, Grünkohl Tee, Grünkohl Pralinen und vor allem Grünkohl mit Pinkel. Seit 1956 wird selbst die Bundeshauptstadt zur Oldenburger Kohlonie. Seitdem wird alljährlich beim "Defftig Ollnborger Gröönkohl Äten" eine Persönlichkeit aus der Politik zur Kohlmajestät gewählt. Doch der Kult um den Kohl entstand keineswegs zufällig. Oldenburg ist auch deshalb Kohltourhauptstadt, weil die Kohltouren hier eine lange Tradition haben. Egal, ob jemand als Exil-Oldenburger nicht auf seine heiß geliebte Oldenburger Traditionsmahlzeit verzichten will oder einfach nur die Lust auf Grünkohl gestillt werden muss - das ist in Zeiten des Internets ganz einfach. Dreh- und Angelpunkt der Grünkohl- und Kohlfahrtkompetenz ist die offizielle Internetpräsenz www.kohltourhauptstadt.de. Die Seite ist zu einer unverzichtbaren Planungshilfe für die Kohlfahrt ausgebaut worden: Von Vorschlägen und Regeln für Spiele, über Einladungen für die Kohlfahrt und die richtige Wahl des nächsten Kohlkönigspaares, bis hin zu den Adressen und Terminen der traditionellen Grünkohl-Gasthäuser. Außerdem werden die schönsten Kohlfahrtstrecken der Oldenburger Gesellschaftshäuser dargestellt. Die Karten sind in Google Maps angelegt und zeigen sogar die Länge der Strecke. Da sich die Internetseite allen mobilen Endgeräten automatisch anpasst, können die Kohlfahrer sogar mittels Smartphone und Verortung während der Tour nicht vom Weg abkommen.

