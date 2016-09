Die neuen Kreuzfahrtschiffe 2017 - Neubauten locken Landratten aufs Meer

Krombach (ots) - Im kommenden Jahr werden mehr als ein Dutzend neue Kreuzfahrtschiffe ausgedockt. Verläuft alles nach Plan, wird 2017 das laufende Jahr noch toppen: 13 Neubauten sind für 2017 angekündigt, zehn waren es in diesem Jahr. Eine Handvoll Werften wie STX in Frankreich, Fincantieri in Italien, Mitsubishi in Japan und die Meyer Werften in Papenburg und Finnland bauen den Nachschub für den Urlaub auf See. Die Experten von kreuzfahrten.de, dem Kreuzfahrten-Reisebüro im Internet, waren auf den Werften unterwegs, um sechs der Neubauten vor deren Jungfernfahrt unter die Lupe zu nehmen.

Welche Schiffe werden 2017 werftfrisch in See stechen? Für den deutschen Markt sind vor allem die beiden neuen Schiffe von TUI Cruises, die Mein Schiff 6, und Aida Cruises, die Aida Perla, die Stars. Im Frühjahr in See stechen werden das mit mehr als 212 Metern Länge neue Flaggschiff von Silversea Cruises, die luxuriöse Silver Muse, und die MSC Meraviglia, die Platz für rund 5.700 Passagiere bietet. Im Herbst 2017 will die Reederei dann die MSC Seaside in Dienst stellen. In China startet die Norwegian Joy der Norwegian Cruise Line, gefolgt von der kleineren American Constellation von American Cruise Lines für die Reviere der amerikanischen Ostküste und der mittelgroßen Viking Sky von Viking Ocean Cruises, deren Schwesterschiff Viking Sun später im Jahr folgen soll. Ein kleines Schiff für Abenteurer wird die National Geographic Quest von Lindblad Expeditions werden. Das größte Segelschiff der Welt bringt im kommenden Jahr Star Clippers mit der Flying Clipper. Den Reigen der neuen Schiffe komplettieren die auf der Meyer Werft gebaute World Dream von Dream Cruises und die Majestic Princess von Princess Cruises.

Sechs-Appeal: Mein Schiff 6

Jedes Jahr wird in schöner Regelmäßigkeit ein Mein Schiff fertiggestellt: Nach der Mein Schiff 3 in 2014, der Mein Schiff 4 in 2015 und der Mein Schiff 5 in diesem Jahr präsentiert TUI Cruises im Juni 2017 die Mein Schiff 6. Gebaut auf der Meyer-Werft in Turku wird die auf dem deutschen Markt erfolgreiche Reederei das Produkt wie bei den drei baugleichen Vorgängerinnen beim Design auslegen. Dazu zählen der Olympia-taugliche 25-Meter-Pool auf dem Sonnendeck und das Klanghaus für Meisterkonzerte auf See. Die Jungfernfahrt ab Kiel ist allerdings bereits ausgebucht.

Es ist soweit: Aida Perla

Aida-Fans haben dem Moment entgegengefiebert, bis die Aida Prima die Elbe zu ihrem Heimathafen Hamburg herauffuhr. Sie kam aus dem fernen Japan, und von dort wird auch ihre Schwester Aida Perla erwartet. Am 1. September 2017 soll es soweit sein, dass die Aida Perla die Perlen des Mittelmeeres ansteuert und auf vier sonnigen Routen Gelegenheit hat, das neue Foliendach über den Activity-Decks zu öffnen. Start- und Zielhäfen werden mit Palma de Mallorca und Barcelona zwei traumhafte und gut zu erreichende Mittelmeer-Metropolen sein. Die weiteren Destinationen heißen Korsika, Toskana, Rom und Côte d'Azur. Auch wenn es noch fast ein Jahr dauert, bis man mit der Aida Perla in See stechen kann, buchen lässt sich das neue Traumschiff der Kussmund-Flotte ab dem 6. Oktober.

Das größte Fünf-Mast-Vollschiff der Welt: Flying Clipper

Eine Kreuzfahrt unter Segeln ist immer etwas ganz Besonderes. Erst recht, wenn der Wind das größte Segelschiff der Welt nahezu lautlos über die Meere schickt. Ende 2017 startet die neue Flying Clipper von Star Clippers, dem weltweit größten Anbieter von Segelkreuzfahrten. Die 162 Meter lange Flying Clipper wird mit 112 Kabinen, 34 Suiten mit Balkon und vier Eigner-Suiten Platz für bis zu 300 Passagiere haben, denen unter anderem drei Pools zur Verfügung stehen. Einer der Pools soll einen Glasboden bekommen, durch den Nichtschwimmer im Atrium und Restaurant die Wassersportler bewundern können. Letztere werden sich zudem über die große Badeplattform am Heck des Schiffes freuen.

Ein großes Wunder: MSC Meraviglia

Die 315 Meter lange MSC Meraviglia mit Platz für rund 5.700 Passagiere ist kein schwimmender Protzpalast, sondern eine "komplexe Kombination aus modernster Technologie, der Liebe zur See, Design, Komfort und Zweckmäßigkeit", wie MSC stolz beschreibt. Mit dem großen und exklusiven VIP-Bereich MSC Yacht Club soll die MSC Meraviglia ab Juni 2017 auch Wohlbetuchte anlocken. Selbst weitgereiste Millionäre haben wohl noch nie einen 480-Quadratmeter-LED-Bildschirm gesehen, der die Decke der Promenade im Innenbereich in einen digitalen Himmel verwandelt.

Exotische Freuden: Norwegian Joy

Die Norwegian Joy der Norwegian Cruise Line ist eine Weiterentwicklung ihrer älteren Schwestern der Breakaway-Klasse wie die Norwegian Breakaway, Norwegian Getaway und Norwegian Escape. Vor allem das zusätzliche Deck bietet den Passagieren der 167.800 BRZ großen Norwegian Joy neue Attraktionen wie die Go-Kart-Rennstrecke bieten. Die 4.200 Passagiere, die auf der Norwegian Joy zum Teil großzügig bemessene Kabinen und Suiten vorfinden, werden vorwiegend aus China kommen, da Norwegian Cruise Lines jüngster Flottenzugang - wie auch die World Dream und die Majestic Princess - speziell für den asiatischen Markt entwickelt wurde.

Luxus auf Weltklasse-Niveau: Silver Muse

Das neue Flaggschiff von Silversea, die Silver Muse bietet nie dagewesenen Luxus auf Weltklasse-Niveau, verspricht Reederei-Managerin Tina Kirfel. Wer Gelegenheit hat, die weit fortgeschrittenen Arbeiten auf der italienischen Fincantieri Werft zu beobachten, der entdeckt im Design der Suiten und der Außenbereiche handwerkliche Meisterleistungen, die dem neuen Flaggschiff für fast 600 Passagiere der Luxusreederei Silversea ein besonderes Flair verleihen.

