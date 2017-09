Berliner Zeitung: Kommentar zu Andrea Nahles. Von Jochen Arntz

Berlin (ots) - Andrea Nahles, die neue Fraktionschefin der SPD, sagte, dass sie "ein bisschen wehmütig" sei, die Regierung zu verlassen, um dann im Nachsatz von allen guten Geistern verlassen zu werden. Denn sie fügte an: "Und ab morgen kriegen sie in die Fresse." Wie abgelöscht muss man sein, um solche Worte nicht gnadenlos unwürdig zu finden? ... Sie finden es spießig, das so zu sehen? Vielleicht ist das so. Aber wenn wir nicht ab morgen alle etwas spießiger sind, dann werden wir in den nächsten Jahren, diesen "In die Fresse"-oder-"Jagen wir sie"-Wettkampf immer weiter treiben.

Pressekontakt:

Berliner Zeitung

Redaktion

christine.dankbar@dumont.de

Original-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell