Berliner Zeitung: Kommentar zum Neutralitätsgesetz in Berlin

Berlin (ots) - Ist ein großes Kreuz am Hals einer Lehrerin gefährlich, wohingegen ein kleines Kreuz kein religiöses Bekenntnis ausdrückt? Wann ist ein Symbol ein Symbol und wann nur ein Schmuckstück? Mit solchen Fragestellungen beschäftigen sich normalerweise Religionsgelehrte. In Berlin bewerten solche Fragen Verwaltungsfachkräfte. Es sind Schulaufsichtsbeamte und ihr Geschäft ist in diesen Tagen wieder ein bisschen komplizierter geworden. Die Debatte um religiöse Symbole in Berliner Schulen trägt zunehmend absurde Züge. Zeitgleich wird die Rechtslage immer verworrener...Der Berliner Senat sorgt für Rechtsunsicherheit. Es ist eine Leerstelle entstanden, wo doch Politik und eine Gesetzesreform nötig wäre.

