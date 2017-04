Berliner Zeitung: Kommentar zur Neuwahl in Großbritannien

Berlin (ots) - Das Gerede vom nationalen Interesse ist an zynischer Verlogenheit kaum zu überbieten. Die Konservative Theresa May hat für die Neuwahlen nur einen Grund: Ihre Partei liegt in den Umfragen um mehr als 20 Prozent vor der zerstrittenen Labour-Opposition unter dem unfähigen Vorsitzenden Jeremy Corbyn. Wenn sie mindestens die Hälfte des Vorsprungs ins Ziel rettet, kann May mit einer erheblich vergrößerten Fraktion durchregieren.

Pressekontakt:

Original-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell