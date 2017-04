Berliner Zeitung: Kommentar zu 100 Tage Rot-rot-grün in Berlin

Berlin (ots) - Doch Müller müsste eigentlich vermitteln, wie diese Koalition die Stadt verändern will, welche gemeinsamen Ideen die zahllosen Einzelprojekte des Koalitionsvertrags verbinden. Eine rot-rot-grüne Erzählung zu finden,davon,dass Politik anders geht als in der großen Koalition, das ist seine Aufgabe. Bislang wirkt es nicht so, als hätte Müller diese Herausforderung überhaupt angenommen. Pathos ist ihm fremd, er gibt den nüchternen Verwalter und Problemlöser - und das ist zu wenig, um ein so kompliziertes Bündnis auf Dauer zusammenzuhalten.

