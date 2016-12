Berliner Zeitung: Kommentar zur anstehenden Leitzinsanhebung der US-Notenbank

Berlin (ots) - Eigentlich müssten die leidgeplagten deutschen Sparer laut aufatmen, wenn an diesem Mittwoch die US-Notenbank Fed zum zweiten Mal seit der Finanzkrise die Zinsen anhebt. Die langersehnte Zinswende nimmt Gestalt an. Die Renditen steigen wieder. Man könnte es noch drastischer formulieren: Der Zins kehrt zurück in unser Leben. Geld bekommt wieder einen Preis. Die Zeiten enden langsam, in denen Sparen bestraft und das Leben auf Pump belohnt wurden.

Pressekontakt:

Original-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell