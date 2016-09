Berliner Zeitung: Kommentar zu den tödlichen Schüssen in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft:

Berlin (ots) - Die Ereignisse vom Dienstag stellen die bittere Eskalation eines Alltags in deutschen Flüchtlingsunterkünften dar, in denen vielleicht nicht der permanente Ausnahmezustand herrscht, in die aber eben auch keine Normalität einkehren will. Der Todesfall von Moabit macht auf unmissverständliche Weise deutlich, dass es zur Bewältigung der Flüchtlingskrise nicht ausreicht, den Menschen Aufenthalt in einer Traglufthalle zu gewähren.

