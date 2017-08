POL-DN: Mit gestohlenem Mercedes unterwegs

Aldenhoven (ots) - In der Nacht zu Montag wurden zwei Personen mit einem in der Nacht zuvor gestohlenen Pkw angetroffen.

Das Auto, ein Mercedes mit dem Kennzeichen DN-MM 779, war in der Nacht zu Sonntag in Siersdorf entwendet worden (siehe hierzu Pressemeldung Polizei Düren vom 06.08.2017 - PKW-Fahndung: Silberner Mercedes A-Klasse mit Schlüssel entwendet). Gegen 05:00 Uhr am Montagmorgen meldete sich eine Anwohnerin des Westrings bei der Leitstelle der Polizei und teilte mit, dass sich zwei Personen in verdächtiger Weise an den dortigen Garagen aufhalten würden. Bei der Anfahrt zum Einsatzort kam dem Streifenwagen besagter Mercedes entgegen. Den nun folgenden Anhaltezeichen kam der Fahrer des Wagens zunächst nicht nach. Offenbar überlegte er es sich anders, denn unvermittelt wurde das Fahrzeug gestoppt und zwei Personen verließen es fluchtartig. Im Rahmen der Fahndung konnte der Beifahrer, ein 16-Jähriger aus Aldenhoven, gestellt und festgenommen werden. Hinsichtlich weiterer Taten und seinem Mittäter dauern die Ermittlungen an.

