POL-DN: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Titz (ots) - Zu einem Unfall zwischen zwei Motorradfahrern kam es am Sonntag auf der L 12 zwischen Titz und Ameln.

Gegen 14:20 Uhr war eine vierköpfige Gruppe von niederländischen Motorradfahrern auf der L 12 unterwegs. Der vorneweg Fahrende, ein 64-Jähriger, bremste aus Sicht des dahinterfahrenden 63-Jährigen abrupt ab, um nach rechts in Richtung einer Rastmöglichkeit abzubiegen. Der 63-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Vordermann auf. Hierdurch stürzte er auf die Fahrbahn und verletzte sich. Mit einem RTW wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Motorrädern entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell