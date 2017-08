POL-DN: Verkehrssituation falsch eingeschätzt - Motorradfahrer stürzt

Langerwehe (ots) - Mit einer leicht verletzten Autofahrerin endete am Sonntag ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Langerwehe.

Gegen 12:00 Uhr war eine 56-jährige Dürenerin mit ihrem Pkw aus Richtung Knotstraße kommend auf der Hauptstraße unterwegs. In Höhe des Drosselweges wollte sie nach links abbiegen. Sie musste verkehrsbedingt halten und setzte nach eigenen Angaben den Blinker. Ein von hinten nahender, 58-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Neuwied deutete die Situation wohl falsch und setzte zum Überholen des Autos in dem Moment an, als es abbog. Er gab an, die Frau habe erst geblinkt, als er bereits neben ihr war. Die Aussagen von Unfallzeugen werden derzeit ausgewertet. Der Motorradfahrer stürzte, verletzte sich dabei jedoch nicht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden, dass sie voraussichtlich nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.

