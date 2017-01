POL-DN: Kellerräume aufgebrochen

Keine Angst vor der 110! Bild-Infos Download

Düren (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in Gürzenich gelang es bislang unbekannten Tätern, in insgesamt drei Keller einzudringen. Aus einem entwendeten sie mehrere Werkzeuge.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Sonntag, 15:30 Uhr, und Montag, 17:00 Uhr. Zunächst wurde durch den oder die Unbekannten die Eingangstür des Mietshauses an der Gürzenicher Straße aufgehebelt. Anschließend begaben sie sich in das Untergeschoss und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den dortigen Räumlichkeiten. Während aus zwei Räumen den ersten Erkenntnissen zufolge nichts gestohlen wurde, fehlen aus dem dritten Keller zahlreiche Werkzeuge, darunter Stichsägen, Schleifgeräte und eine Kreissäge.

Am Montagnachmittag gegen 17:15 Uhr konnte eine unbekannte männliche Person dabei beobachtet werden, wie sie aus dem Mehrfamilienhaus kam. Der etwa 40 Jahre alte Mann war bekleidet mit einer Jeanshose, einer schwarzen Bomberjacke und einer roten Baseballkappe. Er trug einen roten, augenscheinlich gut gefüllten Rucksack, ging zu einem in der Nachbarschaft abgestellten Damenfahrrad und schob dieses in Richtung Valencienner Straße davon.

Hinweise auf Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei jederzeit unter der Notrufnummer 110 entgegen. Jeder Hinweis zählt!

