POL-DN: In Einfamilienhaus eingebrochen

Düren (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Straße Im Mühlenpark geriet am Wochenende in den Fokus von Einbrechern.

Zwischen Samstag, 01:00 Uhr, und Sonntag, 15:00 Uhr, drangen bislang Unbekannte von der Rückseite aus in das Gebäude ein, nachdem ein Fenster gewaltsam geöffnet worden war. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten nach verwertbarem Diebesgut durchsucht. Eine genaue Auflistung konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, Personen oder Fahrzeuge nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell