POL-CUX: Mit Pkw auf Umzugshelfer zugefahren? + Unfallzeugen für Zusammenstoß bei Wendemanöver gesucht

Hollenseth (ost) In Hollenseth eskalierte am Mittwochabend gegen 18 Uhr ein Familienstreit zwischen einem 45-jährigen Mann und seinem 18-jährigen Sohn. Hintergrund für den Streit war der für Mittwoch geplante Auszug des Sohnes. Ein Bekannter des 18-Jährigen, der diesem beim Auszug helfen wollte, wurde im Zuge der Auseinandersetzung von dem Vater angegangen. Zunächst soll sich der Vater in seinen Wagen gesetzt haben und auf den Bekannten zugefahren sein. Der Bekannte habe sich dadurch genötigt gefühlt. Anschließend soll sich der Vater eine Stange oder einen Stock besorgt haben, um damit auf den 19-jährigen Helfer aus Himmelpforten einzuschlagen. Der junge Mann konnte jedoch rechtzeitig die Polizei zu Hilfe holen. Vor Ort konnte der Streit zwischen Vater und Sohn in Anwesenheit dreier Streifenwagenbesatzungen beigelegt werden, und der Heranwachsende zog aus. Über den genauen Tathergang gibt es durch die Beteiligten und Zeugen noch keine einheitliche Darstellung, so dass die Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung, Nötigung etc. noch andauern. Durch das besonnene Einschreiten der Beamten konnte eine weitere Eskalation des Streites unterbunden werden.

Unfallzeugen für Zusammenstoß bei Wendemanöver gesucht

Am Donnerstag (02. 02. 2017) gegen 11:50 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem Pkw die Alte Bundesstraße in Beverstedt in Richtung Ortsausgang in Beverstedt. Sie wollte einen vor ihr wartenden Pkw überholen, als der 62 Jahre alte Pkw-Fahrer dort mit seinem Fahrzeug nach links in die Bachstraße abbiegen und wenden wollte. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen, und es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 14.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall nach Polizeikenntnis niemand. Beide Beteiligte machten unterschiedliche Angaben über den Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Beverstedt (Tel.: 04747 / 873979) in Verbindung zu setzen.

