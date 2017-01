POL-DN: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Düren (ots) - Beim Ausparken beschädigte ein 52-jähriger Mann aus Vettweiß einen geparkten Pkw. Grund dafür dürften wohl die 1,14 Promille Alkohol im Blut gewesen sein.

Gegen 20:10 Uhr am Mittwochabend parkte der Mann seinen Transporter auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Rudolf-Diesel-Straße aus. Die Art und Weise kam den anwesenden Zeugen schon sehr umständlich vor. Der Vettweißer setzte sein Gefährt schließlich so weit zurück, dass er gegen einen geparkten Pkw stieß. Was folgte, war die polizeiliche Unfallaufnahme mit der Feststellung, dass der Mann offensichtlich betrunken war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille.

Auf der Wache in Düren wurden ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von circa 700 Euro.

