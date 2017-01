POL-DN: Eine Strafanzeige für knapp 40 Euro

Aldenhoven (ots) - Nach einem Ladendiebstahl von Spirituosen im Gesamtwert von knapp 40 Euro sieht sich ein 31-jähriger Aldenhovener nun einer Strafanzeige gegenüber. Aufgrund seines Verhaltens umfasst diese aber nicht nur den Ladendiebstahl, sondern auch Räuberischen Diebstahl.

Der polizeilich Bekannte hatte gegen 16:00 Uhr zwei Flaschen Whiskey in seiner Jacke verstaut. Anschließend versuchte er das Geschäft "Am Alten Bahnhof" zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Zeugen machten eine Angestellte darauf aufmerksam, die sofort den Mann zu stoppen versuchte. Am Ende konnte sie zwar eine Flucht verhindern. Der Aldenhovener wehrte sich jedoch vehement und musste vom Filialleiter körperlich überwältigt werden.

Mit dem Eintreffen der Polizeibeamten verblieb die Ware in dem Verbrauchermarkt. Der Dieb konnte nach Feststellung seiner Personalien die Örtlichkeit verlassen: gegen ihn fertigten die Ordnungshüter eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls und Räuberischen Diebstahls.

