POL-DN: Kellereinbrüche verhindern

Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor!

Kreis Düren (ots) - In der vergangenen Woche konnte die Polizei in Düren zwei Einbrecher festnehmen, die es speziell auf Kellerräume abgesehen hatten. Es werden jedoch nicht die Einzigen gewesen sein, die in den Untergeschossen von Mehrfamilienhäusern auf Beutezug gehen. Mit einfachen Mitteln können sich Bewohner vor derlei Tätern schützen.

1) Schließen Sie die Hauseingangstür! Sie würden garantiert nicht Ihre Wohnung verlassen und deren Tür nur angelehnt lassen - machen Sie dies auch nicht mit der gemeinschaftlich genutzten Haupteingangstür. Angelehnte Türen sind eine Einladung für Einbrecher. 2) Öffnen Sie nicht, wenn der/die Klingelnde nicht zu Ihnen selbst möchte! Diffuse Anliegen wie "ich möchte zum Nachbarn" oder "ich muss mal ins Haus" legitimiert Fremde nicht, ins Haus eingelassen zu werden. 3) Auch die Zugangstür zur Kellertreppe oder die Flurtür zu den Kellerräumen sollte verschlossen werden! Jede/r Berechtigte verfügt im Bedarfsfall über einen Schlüssel. Hier sollte Sicherheit vor Bequemlichkeit gehen. 4) Lagern Sie keine Wertsachen in einsehbaren Kellerräumen! Oftmals bestehen die Parzellen in Mehrfamilienhäusern aus Holzlatten, Türen sind meist mit Vorhängeschlössern gesichert. Gut sichtbare Wertgegenstände liefern Tatanreize, ein Vorhängeschloss ist für den routinierten Einbrecher kein zeitaufwändiges Hindernis. Bewahren Sie daher wertvolle Dinge in der Wohnung auf und sichern Sie Ihre Parzelle durch zusätzliche Schlösser.

Haben Sie weiteren Informationsbedarf? Gerne können Sie sich im Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz beraten lassen. Wählen Sie hierfür die Nummer 02421 949-8711. Grundsätzlich gilt immer: wenn Sie etwas oder jemand Verdächtiges beobachten, zögern Sie nicht die 110 anzurufen. Jeder Hinweis zählt bei der Bekämpfung und Aufklärung von Einbruchstaten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell