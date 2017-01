POL-DN: Einbruchsdelikte - Polizei nimmt Hinweise entgegen

Kreis Düren (ots) - Am Wochenende musste die Polizei erneut an mehreren Tatorten nach vollendeten oder versuchten Haus- oder Wohnungseinbrüchen Spurensuche und Spurensicherung betreiben. Besonders betroffen: Das "Jülicher Land". Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen werden beim Polizeiruf 110 entgegen genommen.

Einen unschönen Sonntagmorgen erlebten die Bewohner eines Hauses in Titz-Rödingen gleich nach dem Aufwachen. Ausweislich der Spurenlage an Tür und Fenster hatten Unbekannte in der Nacht angesetzt, in das Domizil auf der Lisztstraße einzudringen. Allerdings blieb es beim Versuch.

Am Samstag kam es zwischen 16:45 Uhr und 21:00 Uhr zum Einbruch durch unbekannte Täter in ein Aldenhovener Wohnhaus in der Straße "Am Schwanenkamp". Mit einem Stein wurde in Abwesenheit der Bewohner die Scheibe einer Terrassentür zerschlagen; dann betraten Täter die Räume. Allerdings, so der polizeiliche Befund, trafen der oder die Täter unvermittelt auf den größeren Hund der Geschädigten, was offenbar zum Rückzug der Eindringlinge führte, ohne dass etwas entwendet wurde.

Ebenfalls am Samstag kam es im Titzer Ortsteil Jackerath auf der Jülicher Straße, nahe des Ortsrandes, zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dort hatten die Täter zwischen 15:30 Uhr und 20:45 Uhr ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt. Beim Durchwühlen des Wohnungsinventars nahmen die Unbekannten Schmuck, Bargeld und einige Parfüm-Flacons an sich.

Bereits am Freitag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 22:20 Uhr, kam es zum leider erfolgreichen Einbruch in der Ortslage Tetz. Dort hatten Diebe in der Alten Burgstraße aus einem frei stehenden Haus Schmuck, Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet. Die Polizei konnte am Tatort allerdings Blutspuren des Täters sichern, der sich wahrscheinlich beim gewaltsamen Eindringen durch eine Terrassentür selbst verletzt haben muss. Die Auswertung des Spurenmaterials dauert an.

Weitere Tatorte wurden am Samstag gemeldet aus:

Hürtgenwald-Vossenack (Wohnhaus auf der Monschauer Straße, Tatzeit 10:00 Uhr bis 20:45 Uhr, Diebesgut: Schmuck und Uhren, Zugang nach Aufhebeln der Terrassentür).

Merzenich-Girbelsrath (Wohnhaus auf der Dechant-Fabry-Straße, Tatzeit 09:15 Uhr bis 21:15 Uhr, Diebesgut: Bargeld und Uhren; Zugang durch die Terrassentür).

Merzenich (Wohnhaus auf der Kolpingstraße, Tatzeit: Nacht von Freitag 22:00 Uhr auf Samstag 05:00 Uhr, Täter scheiterten an der Terrassentür, es blieb beim Versuch).

Die Polizei bittet weiterhin um erhöhte Aufmerksamkeit und sofortige Hinweisgaben, insbesondere für die Zeit unmittelbar nach Hereinbrechen der Dunkelheit.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell