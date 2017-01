POL-DN: Zwei Verletzte: Radfahrer hatte getrunken

Jülich (ots) - Mit Kopfverletzungen mussten zwei Unfallbeteiligte am Samstagabend durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein unter Alkoholeinfluss stehender Radfahrer hatte eine Fußgängerin angefahren.

Um 20:00 Uhr war eine 62 Jahre alte Frau aus Hamm in Begleitung ihrer Schwester zu Fuß auf dem Gehweg der Linnicher Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Plötzlich fuhr ein von hinten heran kommender Radfahrer mit voller Wucht der Passantin in den Rücken. Diese hatte keine Chance sich auf den Zusammenprall vorzubereiten, so dass sie nach vorne auf den Boden stürzte und sich dabei unter anderem eine Kopfplatzwunde, sowie Beschädigungen der Brille und ihrer Handtasche, zuzog. Auch der Unfallverursacher, ein 52-Jähriger aus Jülich, kam nicht unverletzt davon. Er war ebenfalls mit dem Kopf aufgeschlagen, wobei er eine Platzwunde erlitt und später vorsichtshalber im Krankenhaus verblieb.

Dort dürfte der Mann dann sukzessive auch nüchtern geworden sein; ein Alcotest hatte bei ihm eine Atemluftkonzentration von 1,66 Promille ergeben.

Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme bei dem Zweiradfahrer; gegen ihn richtet sich jetzt ein Strafverfahren.

