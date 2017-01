POL-DN: Mehrfachtäter in Haft

Düren (ots) - Nicht mehr auf freiem Fuß ist seit Donnerstagabend ein 35 Jahre alter Mann, der im Verdacht steht, mehrere Keller aufgebrochen zu haben. Erst im Dezember war er zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt worden.

Kurz vor 19:00 Uhr hatten Zivilbeamte der Polizei den 35-Jährigen dabei gesehen, als er ein Mehrfamilienhaus an der Merzenicher Straße betrat. Nur wenige Minuten später verließ er das Objekt wieder und ging zu Fuß weiter in Richtung Robert-Koch-Straße. Er trug dabei einen Kasten mit Leergut, dessen Pfand er in einem Verbrauchermarkt an der Kölnstraße einlöste. Unmittelbar hiernach suchte er ein weiteres Haus an der Oststraße auf und verblieb dort ebenfalls nur wenige Minuten. Als er sich anschließend in Richtung Euskirchener Straße entfernte, wurde er von einer Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert.

Die zivilen Beamten hatten zwischenzeitlich festgestellt, dass in beiden Wohnhäusern diverse Kellerverschläge aufgebrochen worden waren. Auch ein Kasten mit leeren Bierflaschen wurde hierbei entwendet - von eben jener Sorte, die der Verdächtige soeben in den Discounter gebracht hatte.

Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Der gebürtig aus Köln stammende Mann verfügt nicht über einen offiziellen Wohnsitz, hält sich aber dauerhaft bei einer Freundin in Düren auf. Er ist in der Vergangenheit bereits schon mehrfach wegen Einbrüchen in Erscheinung getreten, zuletzt erhielt er im Dezember 2016 eine mehrmonatige Haftstrafe aufgrund derlei Delikte. Der Antritt dieser Freiheitsstrafe stand allerdings noch aus. Mit seiner heutigen Vorführung vor einen Haftrichter dürfte sein Aufenthalt außerhalb einer Justizvollzugsanstalt vorerst ein Ende nehmen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell